Chytré způsoby, jak prodloužit vegetační dobu na vaší zahrádce

V našich podmínkách nelze očekávat žádné velké zázraky. Čtvero ročních období jen tak neošálíte. Včasnou přípravou a maximálním využitím možností, které máme, lze však vegetační dobu prodloužit. Znalosti a dobré načasování vám pomohou prodloužit vegetační dobu i na vaší zahrádce.

Vegetační dobu můžete trošku natáhnout

Podnebí a geografické podmínky nás limitují, ale klíčem ke všemu je správná příprava. Vždy se dá improvizovat a čas od času i internet připomene, že je ta správná doba na to či ono, ale to už bývá většinou za pět minut dvanáct. Pokud máte čas a prostor věnovat se maximálně zahradě a pěstování, nečekejte a připravte se dopředu. Klíčem k prodloužení vegetačního období je znalost toho, kdy začít práce na zahradě, ale také co vysadit či vysít.

Období sklizně prodlužte různými druhy téhož

Pokud už dobře víte kdy, přišel čas na to popřemýšlet co. Každý máme oblíbené plodiny, které víme, že se jim dobře daří právě u nás. Pamatujte, že často můžete vybírat i z odrůd stejné plodiny, ale s různou dobou dozrávání. Tím se vám sklizeň časově protáhne. Většinou je to velmi vhodné u zeleniny či ovoce, které chcete konzumovat čerstvé. Kolikrát jste již rozdávali saláty nebo zelené fazolky, protože jste je naráz nebyli schopni zkonzumovat? Výběrem různých odrůd se vám sklizeň prodlouží sice jen o několik týdnů, ale i to bohatě postačí, abyste si užili čerstvých plodů déle. Výsadbu a výsev podzimních, ozimých či jarních plodin je dobré dostatečně dopředu naplánovat, tak abyste ideálně využili prostory záhonů.

Různé druhy salátů můžete sklízet postupně a po delší dobu. Zdroj: Irina Fischer/Shutterstock.com

Vegetační dobu začněte už doma na parapetu

Jak dobře víte, mnohé rostliny lze úspěšně předpěstovat v domácích podmínkách a až to venkovní teploty dovolí, vysadit je ven. Vyklíčené rostliny potřebují vytřídit a přesadit.

I když se zdá být pěstovaní exotičtějších plodin velmi lákavé, jen zřídka se dostaví úspěchy, které by stály za extrémní nároky a námahu vydanou na péči o takové rostliny. Lepší je zvolit druhy vhodné do konkrétních klimatických podmínek a případně je vysadit v časových rozestupech, tak abyste je sklízeli postupně.

Semenáčky paprik a rajčat na okenním parapetu. Zdroj: Elena Koromyslova / Shutterstock.com

Vegetace pěstovaná do výšky

Vertikální pěstování má svá opodstatnění. Především jde o využití prostoru, který nás často limituje. Zvažte, zda nevyužít mříží, treláží či jiné opory k pěstování rostlin, které by jinak pokrývaly půdu a zabíraly mnoho místa.

Vegetaci podpořte kvalitními živinami

Střídání plodin na záhonech je něco, co se většina z nás učila již na základní škole v předmětu „pěstitelské práce". Rotace plodin, zelené hnojení, správné přihnojování, to vše souvisí s živinami v zemi, které je potřeba rostlinám průběžně dodávat. Bez nich možná porostou, ale výsledky nelze srovnávat s plodinami pěstěnými v kvalitní a na živiny bohaté půdě. Zelené hnojení je ekologické a potěší i vizuálně. Různá semena rostlin si můžete namíchat sami, anebo si koupit hotové směsi.

Na zelené hnojení můžeme vysévat např. hořčici. Zdroj: Sunny_Smile / Shutterstock.com

Správná a dostatečná závlaha je pro vegetační odobí důležitá

Ideální závlaha začíná výběrem stanoviště. Za velmi vhodné či přímo nutné se považuje vysazení druhů rostlin se stejnými nároky k sobě. Pokud je udržování vhodné závlahy jen těžko dosažitelné, zvažte automatický zavlažovací systém. Proti nadměrnému vysušování zeminy mohou pomoci i další rostliny pěstované pro plody, ale také jako pokryv půdy. Tím zabráníte nadměrnému vysušování půdy a udržení lepšího mikroklima. Alternativou jsou sítě, které částečně brání škůdcům, ale také pomáhají udržet mikroklima na záhonku. I když se může zdát, že síťovina je dobře prodyšná, rozdíly ve vysoušení, ochraně proti větru či dešti jsou markantní.

Eso ve hře o vegetační období

Pařeniště, skleníky a fóliovníky na jaře znatelně urychlí přípravu na pěstování rostlin a na podzim prodlouží jejich vegetační období. Pokud byste byli schopni skleník i kvalitně izolovat, můžete skutečně znatelně ovlivnit, jak dlouho budou vaše rostliny plodit. Bohužel nejde vždy o nejvzhlednější zahradní stavby, ale rozhodně splní svůj účel. Menšími, ale stále funkčními prvky mohou být dřevěné rámy či vyvýšený záhon s možností přikrytí folií, netkanou textilií či sklem. Každý z těchto materiálů má svá pro i proti.

Skleník může být pěkným a zároveň funkčním doplňkem zahrady. Zdroj: Polarpx / Shutterstock.com

