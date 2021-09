Jak správně prořezat jabloně? Musíte znát jejich druh, jinak napácháte škody

Jabloně jsou nejen oblíbené ovocné stromy, ale také jedny z nejvděčnějších. A zaslouží si náležitou péči. Chcete, aby vám prospívaly a plodily po mnoho let? Měli byste je důkladně a řádně prořezat. Kdy a jak? Záleží na druhu, odrůdě a typu.

Vypěstovat si domácí vlastní jablka je prostě nejlepší. A jestliže chcete ze svých jabloní získat maximum výborných plodů, nepodceňujte pravidelné prořezávání. Strom bude nejen zdravý, ale bude i skvěle prospívat.

Kdy je správný čas prořezávat

Zdá se vám váš ovocný strom poněkud „zarostlý“ a máte chuť mu trošku odlehčit? Je velmi důležité udělat to ve správný čas, protože jinak byste ho mohli poškodit. Prořezávejte první nebo druhý měsíc brzy na jaře, alespoň dva týdny po posledním mrazu. Když je potřeba, můžete prořezávat i později na jaře nebo počátkem léta. Jabloně jsou oproti jiným peckovinám odolnější, a proto je můžete prořezávat i v zimě, jen teplota by neměla klesnout pod -5 °C. V holé, bezlisté koruně se budete lépe orientovat a využijete k práci alespoň dobu, kdy si toho zahrada zas tolik nežádá.

U mladších stromků prořezáváním podpoříte silný růst a správné tvarování. U těch starších zas větší i zdravější ovoce. Zdroj: profimedia.cz

Jak moc prořezat

Držte se pravidla, že správně prořezaná jabloň je strom, který neposkytuje příliš stínu a má mezi jednotlivými větvemi poměrně velké a dostatečné místo.

Připravte si vhodné nástroje

Strom je citlivý stejně jako my lidé, a tak prořezávání vyžaduje specifické nástroje, aby nedošlo ke zbytečnému poškození. Používané čepele a ostří musí mít správnou velikost v poměru k velikosti větví. Pro malé větvičky je vhodné použít zahradní kleště nebo nůžky. Větší a silnější větve se vám budou lépe odstraňovat silnými štípačkami s násadou. Na opravdu statné a silné větve vám dobře poslouží pila, ať už ta ruční nebo elektrická.

Které stromy prořezat

Jestliže jabloň vrhá hustý a tmavý stín, neváhejte a pusťte se do prořezu. Jiná situace je u mladých stromků. Dokud nebude strom alespoň tři roky starý, prořezávání neprovádějte. V případě, že strom vyžaduje opravdu silné prořezání, nedělejte to najednou, ale po částech, klidně i během několika sezón. U mladších stromků prořezáváním podpoříte silný růst a správné tvarování. U těch starších zas větší i zdravější ovoce.

Upravte strom do správného tvaru

Jabloň by měla být lehce kónická a širší spíše dole, takže si představte tvar pyramidy. Slunce se tak snadněji dostane k většímu množství větví.

Zaměřte se na podpůrné větve

Jabloně rostou tak, že se ke kmeni připojují hlavní a podpůrné větve. Jsou to ty druhé největší a vycházející z hlavních. Správně by měl mít strom pouze několik podpůrných větví, které se nekříží a mají mezi sebou dostatečně velký prostor. Podle velikosti stromu, by měl mít každý kolem 2 až 6 podpůrných větví. Zbytek klidně odstraňte.

Výmladky strom nepotřebuje

Výmladky jsou vlastně nežádoucí výhonky, které vyrůstají ze základu koruny. Všechny je v místě, kde přirostly ke kmeni, odřežte, aby měla jabloň správný tvar.

Všechny mrtvé, nemocné, suché nebo jinak poškozené větve likvidujte pravidelně. Zdroj: profimedia.cz

Vyschlé větve a přesleny jsou nežádoucí

Všechny mrtvé, nemocné, suché nebo jinak poškozené větve likvidujte pravidelně. Pokud nemá větev žádné pupeny, odstraňte ji celou. V případě, že se nějaké pupeny nacházejí v blízkosti kmene, odřízněte větev těsně nad posledním, který směřuje ven od stromu. Přesleny jsou typické u vzrostlých stromů a jsou to místa, odkud vyrůstá tři a více menších větviček. Ponechte vždy tu větvičku, která je nejsilnější a nejzdravější, zbytek odstraňte.

Postup a typ řezu se odvíjí od typu a odrůdy

Vysoké starší a statné stromy potřebují jen počáteční výchovný řez a poté jen minimum zásahů. Ovšem malé krátkověké zákrsky bez důkladného řezu pěstovat nelze. Vyskytuje se i řada dalších forem, jako nižší čtvrtkmeny či vyšší polokmeny, které mohou být vzhlednější a odolnější než zákrsky.

Odrůdy jabloně typu Rubín plodí pouze na dlouhých větvích, tedy dlouhém plodonosném obrostu. Při řezu je na větvích nutné zachovat dostatek květních pupenů. Proto se odstraňují převážně celé větve, místo aby se jich velká část zkracovala.

Odrůdy typu Spur plodí převážně na krátkém plodonodném dřevě. U nich je tedy zkracování větví a snížení počtu květních pupenů naopak žádoucí. Pokud nevíte, k jakému typu vaše jabloň patří, odrůdy typu Spur poznáte podle krátkých internodií, tj. úseků větviček mezi jednotlivými uzlinami, ze kterých vyrůstají listy a květy.

