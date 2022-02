Nastal čas prořezat kanadskou borůvku: Jak to udělat, abyste měli největší plody

Říká se jí borůvka kanadská, ale také zahradní, chocholičnatá či velkoplodá. Ať už ji nazýváte jakkoli, jde o ten keřík, který se pěstuje na zahradách, protože nese mnohem větší plody než borůvka lesní. Abychom však výstavní úrody dosáhli, musíme keř zjara prořezat.

Temně modré šťavnaté bobulky se sice objevují i na starých větvích, ale bývají malé a mají tendenci vysychat ještě předtím, než dozrají. Od třetího roku po výsadbě je proto třeba kanadskou borůvku každoročně zmlazovat a staré odplozené výhony odřezávat těsně u země. Postupně se tak zbavíme všech větví starších 4 let.

První léta

Protože kanadská borůvka rychle obráží, není vhodné ji stříhat na podzim. Nově rostoucí výhonky by se musely vypořádávat s mrazem a rostlina by se zbytečně vysilovala. K řezu tedy přistoupíme raději časně zjara. Nejprve odstraníme omrzlé větvičky a slabé či poškozené výhonky. Tím se keř posílí a prosvětlí.

Pokud borůvku pěstujete třetím rokem a stříháte ji poprvé, možná si nejste jisti, kam přesně stříhnout. Nic nezkazíte, když odstraníte nejslabší výhony ze středu rostliny a ponecháte asi 5 až 8 výhonů postranních a silných. Po šestém roce výsadby se keř dostává na vrchol plodnosti. V té době by měl mít něco mezi 7 až 12 pěknými výhony různého stáří, ovšem veškeré dřevo starší 4 let musí pryč. Rostlině by jen kradlo výživu a plodilo malé neduživé bobulky.

Staré výhony si můžete poznačit dopředu barevnou páskou. Zdroj: Profimedia.cz

Na staré keře radikálně

Kanadská borůvka může na zahradě vydržet dlouhá léta. Máte-li keř starší deseti let a zdá se vám, že už mele z posledního, klidně ho v předjaří seřízněte celý. Borůvky se na něm sice tento rok neurodí, ale od příštího roku bude keřík zase mladík a bobulky budete sklízet jedna radost.

Náš tip:

Pěstování kanadské borůvky má nevýhodu v tom, že na první plody čekáte několik let, a navíc pro ni musíte vychytat tu správně kyselou půdu a takové stanoviště, kam v létě nepálí přímé slunce, ale ani sem nepadá věčný stín. Poslední dobou proto stoupá zájem o borůvku kamčatskou. Z hlediska botanického sice nejde o borůvku, ale zimolez, avšak bobule jsou borůvkám podobné barvou i chutí. S tímto alternativním keříkem je práce podstatně méně, stříhá se až od čtvrtého roku, a to zpravidla už na podzim. Kamčatská borůvka kromě toho není tak náročná na půdu ani hnojení a plodí prakticky ihned. Samozřejmě je ale nakonec na každém zahradníkovi, co mu více vyhovuje.

