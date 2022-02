Je ideální čas prořezat rybíz: Proveďte to správným způsobem, znásobíte úrodu

Dny jsou už delší a jaro je téměř za rohem. Každý vášnivý zahrádkář už se jistě nemůže dočkat, jak si celou sezónu naplno užije. Někteří už pilně začali. Vy ostatní neotálejte a hurá do toho! Právě teď je potřeba prořezat rybíz. Že nevíte jak? Poradíme vám!

Rybíz patří mezi velmi oblíbené ovoce a na zahradě ho má téměř každý. Není divu! Jeho zásadní výhodou je, že se o něj takřka nemusíte starat.

Něco málo o rybízu

Červený rybíz (Ribes rubrum) jsou ovocné keříky, které pocházejí z chladnějších částí Evropy. Je to však dřevina, která se naprosto přizpůsobila našim domácím podmínkám. Většinou keř dorůstá do výšky až 1,5 metru a kvete jednoduchými a dlouhými hrozny drobných kvítečků. Právě z nich se po opylení vytvářejí plody, které podle konkrétního druhu dozrávají od poloviny června do začátku srpna. Většinou rybíz plodí už po dvou letech od výsadby. Ocení, když mu dopřejete slunné místo, teplo a přiměřeně vlhkou půdu.

Rybíz patří mezi velmi oblíbené ovoce a na zahradě ho má téměř každý. Zdroj: shutterstock.com

Kdy se pustit do prořezávání?

Pokud si chcete zajistit lepší a kvalitnější úrodu, je nutné každý rok rybíz prořezat. V žádném případě není jedno, kdy se u rybízu řez provádí. Když ho uděláte v nesprávný čas, můžete keříku spíše uškodit. Zrovna u rybízu je dobré, když řez nebudete odkládat a stihnete ho ještě teď v předjaří. Rybíz je totiž právě v tomto období ve vegetačním klidu. Vyhněte se však mrazivým dnům. Pravidelným řezem vylepšíte zdravotní stav rostliny, takže vám bude dělat radost mnohem delší čas. Neprošvihněte to! Ve chvíli, kdy začnou pučet první pupeny, je už na řez pozdě.

Jak a čím začít

Protože rybíz plodí na dvou až tříletém dřevě, zaměřte se u mladých rostlin na pěstování správné kostry keříku a dostatečného množství nových, plodonosných větví. Jestliže už máte starší kousky, měli byste myslet při řezu hlavně na celkové zlepšení stavu rostliny. Získáte tak mnohem více plodů a v kvalitnější formě. Zbavte se v první řadě přestárlých, neplodících a zasychajících větví, které už jsou k ničemu a mohou být vstupní branou pro mnohé choroby.

Na začátku to chce tvarovací řez

Máte na zahradě nové keře? Tak to máte na tři roky jasný úkol! Provádějte takzvaný tvarovací řez. Po jarní výsadbě zkraťte větvičky na tři očka. Rostlina díku tomu dokáže vytvořit tři až čtyři nové větve. V dalším roce už bude na keři nových větví zase o něco víc. Ty z loňského roku zachovejte a počet nově vyrostlých poněkud zredukujte tak, aby zůstalo asi tak čtyři až pět silnějších větví. Všechny ostatní ořežte. Třetí rok postup ještě jednou zopakujte.

Ve chvíli, kdy začnou pučet první pupeny, je už na řez rybízu pozdě. Zdroj: shutterstock.com

Nastala doba řezu udržovacího

Je váš rybíz starší? Dopřejte mu udržovací neboli zmlazovací řez. Koncem února či počátkem března poctivě vyřežte třetinu nejstarších větví. Nejprve odstraňte slabší a nemocné výhony. Pak se zaměřte i na ty, které zbytečně zahušťují korunu nebo rostou směrem k zemi. Je to docela jednoduchá a praktická metoda, která vám zajistí dlouhodobý a kvalitní výnos z každého keře.

Rány si zaslouží náležitou péči, ošetřete je

Větší řezné rány je třeba ošetřit štěpařským voskem nebo latexovou barvou. Zabráníte tak vzniku možné infekce a napadení spory hub. Odřezané části rostlin posbírejte a zkompostujte. Ne však v případě, že byly něčím napadené. V tom případě je raději spalte.

Zdroje: www.cs.kronplatz-stories.com, www.cs.nice-garden.net, prima-receptar.cz