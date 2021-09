Zalijte kořeny rybízů teplou vodou. Prostřih pak stačí nejjednodušším způsobem

Sladko-kyselé bobulky červeného, bílého i černého rybízu jsou sice dávno sklizené, už nyní byste ale měli myslet na další úrodu. Klíčové je správné ošetření keřů. Jak prostříhat rybízy?

Podzimní péče o odplozené keře neznamená, že je již nyní budete chystat na zimu. Cílem je vytvoření nových a zdravých výhonků pro další sezónu. Proto je nutné, abyste se o keř postarali tzv. od hlavy až k patě.

Teplá voda pro kořeny

I během sychravého podzimu byste neměli zapomínat na pravidelné zalévání rybízových keřů. Přestože nyní rostliny nerostou a neplodí, jejich kořeny nabírají sílu. Mělce kořenícímu černému rybízu dopřejte 3-4 litry vody týdně až do příchodu mrazů. Červenému a bílému rybízu stačí poloviční dávka. Pokud chcete ze zálivky vytěžit maximum, keře zalévejte teplou vodou. Je to skvělý způsob, jak se vypořádat s půdními škůdci, včetně mšic, brouků a roztoči. Kromě toho zničíte bakteriální a houbové patogeny. Avšak pozor. Horkou vodu lijte pouze ke kořenům. Teplota by neměla překročit 50 °C.

I během sychravého podzimu byste neměli zapomínat na pravidelné zalévání rybízových keřů. Zdroj: Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com

Podzimní hnojení

Keře jsou po sezóně vyčerpané. Dopřejte jim tedy regenerační hnojivo v podobě superfosfátu se síranem draselným a dřevěným popelem. Do deseti litrů vody nasypejte jednu polévkou lžíci každé ingredience, zamíchejte a keře zalijte.

Zkypření půdy

Aby se voda a hnojivo vstřebalo, je vhodné půdu kolem rostlin zkypřit. Okopání navíc zvyšuje přísun kyslíku, takže kořeny budou lépe růst.

Jak prostříhat rybízy

Na podzim je vhodné keře prostříhat. Odstraňte poškozené, nemocné nebo přebytečné výhony. Díky tomu se rybíz prosvětlí a mezi větvemi se nebude udržovat vlhkost. Předejdete tak houbovým chorobám. U černého rybízu by neměly být výhony starší tří let. Po sklizni odřezejte tyto větve těsně u země. Ponechte pouze dobře vyvinuté jednoleté. Zbytek odstraňte. U červeného a bílého rybízu odstřihněte větve starší pěti let a zkraťte jednoleté výhony o cca 8 cm. A jak poznáte stáří výhonů? Lehce. Čím starší jsou větve, tím menší mají list. Na keři ponechte přibližně 11 větévek.

Všechny druhy rybízu potřebují po sklizni péči Zdroj: Oleksandr Chub/Shutterstock.com

Ošetření proti škůdcům

Posledním krokem je aplikace postřiku proti škůdcům a houbovým chorobám. Do 10 litrů vody nakapejte 15-20 kapek jódu. Přípravek použijte nejlépe v podvečer.

