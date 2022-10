Jak teď na podzim ostříhat maliny? Je to úplně jednoduché, říká profi zahradnice

Perete se každý rok s malinami a nedají vám spát remontantní či neremontantní druhy? Co je důležité vědět a jak se o maliníky postarat bez na podzim velkých manévrů, aby i příští rok bohatě plodily?

Zdroje: zahradnictvi-redhost.cz, nasezahrada.com, pestik.cz

Neděste se. Péče o maliníky není složitá

Maliníky jsou jedněmi z nejoblíbenějších plodů zahrady. Jsou sladké, ale nepříliš, šťavnaté, a pokud je k nim dobrý přístup, zvládnou si je natrhat i děti a senioři. Maliníky navíc není vyloženě těžké pěstovat a k pokrytí potřeb rodiny vám postačí i jeden řádek okolo plotu.

Každý konec léta a pak znova na podzim nám mnohé články vyhrožují špatnou úrodou, pokud bychom péči o maliníky zanedbali. V čem spočívá fígl?

Důležitou informací je, že oboje maliníky plodí na dvouletých výhonech. To znamená, že by bylo vhodné jednoleté výhony ponechat a zachovat do dalšího roku, kdy budou teprve plodit. U stáleplodících maliníků navíc plodí už i jednoleté výhony na svých koncích.

Jak teď na podzim ostříhat maliny, se podívejte ve videu, v němž vám poradí profesionální zahradnice Helena Dvořáčková:

Máte na zahradě jednouplodící maliníky?

Maliníky je možné rozdělit na dvě skupiny. Ty, které plodí jen jednou za rok, a stále či dvakrát rodící druhy. Aniž byste dobře znali konkrétní druh, který pěstujete, do které kategorie spadá váš maliník, poznáte po prvním létě.

Jednouplodící maliníky vykvetou, odplodí a hotovo. Nic dalšího od nich kromě zeleného lupení už nemůžete očekávat. Ani listy maliníku nejsou však k zahození, nicméně to se dočtete v jiném našem článku.

Tyto maliníky se obvykle stříhají už po sklizni. Všechny výhony, které plodily, odstraňte. Zbavte se také všech polámaných a poškozených či napadených výhonů a zanechejte jen výhony, které v tomto roce vyrostly. Ty budou plodit příští léto a poznáte je podle toho, že mají světle zelenou barvu, zatímco ostatní jsou hnědé a dřevnaté.

Ani veškeré jednoleté zelené výhony není třeba zachovat. Obvykle se nechává na každém keři 6 až 8 výhonů. Nicméně co je a co není jedna rostlina, brzy nepoznáte, neboť nové výhony začnou vzájemně prorůstat. Takže pravidlo 6 až 8 výhonů použijte na jeden metr čtvereční.

Maliny potřebují před zimou vaši péči. Zdroj: Profimedia

Maliníky, které plodí dvakrát či průběžně během roku

Začínají vaše maliníky brzy kvést a plodí dvakrát, ale spíš celou sezonu až do podzimu a do prvních mrazíků? Toho si nelze nevšimnout, neboť ani jednouplodící maliníky ve vysokých polohách rozhodně neplodí na podzim.

Stále či dvakrát plodící druhy se nazývají remontantní. Ty plodí na stejných výhonech několikrát, respektive v prvním i druhém roce. Může se sice zdát, že tím se celá situace komplikuje. Není to však docela pravda. Právě u těchto druhů se začíná s oblibou praktikovat kompletní pořezání, sestříhání či dokonce posekání sekačkou brzy na jaře.

Výhony maliníku na podzim zkraťte. Zdroj: Shutterstock

Rostlina má na jaře hodně energie, kterou investuje do růstu nových výhonů, ty prosívají mnohem rychleji a také kvalitněji plodí. Sklizeň je díky tomu výrazně bohatší, a proto i tento radikální způsob má mnohé příznivce, kteří se nemusejí probírat mladými a starými výhony, ale vezmou všechny naráz a těsně nad zemí.

Na podzim stačí maliny, ať už jakéhokoli druhu, zkrátit na přibližně 50 cm. Touto dobou můžete maliníky také přihnojit a mírně přihrnout. Dobře se hodí mulčovací vrstva z posekané trávy. K pohnojení se hodí například močovina.