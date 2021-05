Geniálně jednoduchý způsob, jak nařízkovat rybíz. Použijte med a skořici

Chcete více keřů rybízu, ale nechcete kupovat nové rostliny? Zkuste si rozmnožit své oblíbené, které již máte na zahradě. Je to jednoduché a rychlé.

Stručná historie rybízu

V českých zahradách má černý, bílý i červený rybíz své nezastupitelné místo už od 16. století. Zajímavý je jeho název. Nepochází od ryb, jak by se mohlo zdát, ale z arabského slova ribás/rivas, označujícího rebarboru. Ze Španělska, kde se vyráběla náhražka rebarborového sirupu právě z rybízu, se název dostal až k nám.

Ten pravý čas na rozmnožení rybízu je jaro, těsně před tím, než vyraší pupeny Zdroj: VH-studio / Shutterstock.com

Jak řízkovat rybíz

Množení dřevnatými řízky je nejsnadnější a nejlevnější způsob, jak rozmnožit rybíz. Dejte si však pozor, abyste řízky řezali pouze z jednoletých výhonů. Ze starších se totiž špatně ujímají. Ten pravý čas na rozmnožení rybízu je jaro, těsně před tím, než vyraší pupeny. Rostlina je již nabuzená k růstu. Proto by měl kořenový systém vyrašit již za týden.

Potřeby k namnožení rybízu

Nejprve si vyberte keř, který chcete rozmnožit. Jeho plody by vám měly chutnat a měl by být zcela bez chorob. Poté si vezměte zahradní nůžky, nožík a důkladně je očistěte, přichystejte si také odstátou vodu, skleničky, trochu medu a skořice.

Návod na řízkování rybízu

Nyní z keře odřízněte jednoletou větvičku. Poté si odspodu odpočítejte 3-5 pupenů. Důležité je, aby měla výsledná větvička přibližně 10-15 cm. Nad posledním očkem proveďte šikmý řez. Aby se řízkování povedlo a větvička zakořenila, můžete zkusit speciální trik. Na druhé straně větvičky, kde se nachází spodní pupen, odřízněte trochu kůry a dřeva. Zvětšili jste tak kořenící plochu

Med a skořice

Abyste podpořili růst kořenů, můžete zkusit speciální trik. Na malém talířku nebo v misce smíchejte med se skořicí v poměru 1:1. Konec řízků obalte v pastě a nechte 2-3 minuty zaschnout. Poté větvičku vložte do sklenice s vodou. Pasta funguje jako stimulátor růstu, dezinfikuje ránu a zabraňuje množení bakterií, které by mohly řízek napadnout a zabít. Větvičky by měly zakořenit již za týden. Až budou kořeny dlouhé cca 3-5 cm, můžete rybíz vysadit na stanoviště.

