Chcete se správně postarat o vinnou révu a zároveň si ji jednoduchým způsobem namnožit? Poradíme vám, jak víno řízkovat.

Pěstujete na zahradě hroznové víno? Pokud chcete, aby vám perfektně prospívalo, je nutné ho pravidelně řízkovat. Nejprve na jaře a poté během léta, když z révy opadávají listy. Měli byste to však stihnout do nástupu zimy a mrazů. Vyhnete se tak případnému namrznutí výhonů a získáte čas, aby mohla rostlina dostatečně zregenerovat.

Chcete znát zajímavé tipy pro pěstování vinné révy? Podívejte na toto YouTube video na kanálu ZAHRADA PRO RADOST:

Zdroj: Youtube

Co budete potřebovat

K řízkování vinné révy lze použít buď perfektně nabroušené zahradnické nůžky, nebo ostrý nůž. Pokud budete chtít řízek využít i k rozmnožování, odstraňujte vždy části rostliny, které jsou plně vyzrálé. Jinak by hrozilo riziko špatného zakořenění a také možného napadení plísní.

Letní řez vína

Pokud chcete sklízet zdravé a sladké hrozny vinné révy, nikdy nezanedbávejte letní řez zelených částí keře, a to až do pozdního podzimu. Provádí se v období od června až do září. Jakmile ponecháte během vegetace na keři velké množství výhonů a listů, dochází často k výraznému zhoršení kvality sklizených hroznů.

Jak prořezávat

V tomto období byste měli prořezávat všechny laterální pupeny, které vyrostou v úžlabí větví. Když se vytvoří na postranní větvi malé hrozny, je nutné ji zkrátit přibližně v místě druhého listu za hroznem.

Pokud na ní vyroste několik hroznů, měli byste odstranit všechny kromě toho, který roste nejblíže u kmene. Výhony bez hroznů odstraňte naprosto celé. Díky tomuto zákroku se budou lépe vyvíjet větve, na nichž rostou hrozny, jež budou ve výsledku velké a dostatečně šťavnaté.

Řízky na množení

Vybrané řízky k rozmnožování odstraňujte v délce cca 40 cm. Začněte šikmým řezem v horní části řízku, a to zhruba 1 cm nad očkem. Poté seřízněte rovně jeho spodní část, přibližně 1 cm pod očkem. Následně očistěte řízek od všech přebytečných oček. Ponechejte pouze to nejvyvinutější, ze kterého by měl později vyrašit nový letorost.

Nechte řízek pustit kořeny

Připravený řízek lze nechat zakořenit ve vodě, anebo ve vlhkých pilinách, které pravidelně roste. V tomto případě můžete přetáhnout přes nádobu potravinovou fólii, která zabrání jejich nadměrnému vysychání a rostlině prospěje teplé vlhko. Umístěte na teplé místo a během 14 dní se dočkáte nových kořínků.

Můžete sázet

Řízky s kořínky přesaďte do květníku s klasickou černou hlínou nebo zahradnickým substrátem. Svrchní očko musí být vždycky nad zeminou. Pak rostlinu umístěte na světlé místo se stabilní teplotou okolo 20 °C. Nezapomínejte na pravidelnou zálivku.

Zdroje: www.zahrada.kolafa.name, www.novinky.cz, www.zaharada155.cz