Po kterých plodinách sázet česnek a po kterých ho nesázet. Je to důležité!

Česnek je považován za nenáročnou zahradní plodinu. Nevyžaduje žádné specifické podmínky nebo zvýšenou kontrolu. I tak je vhodné dodržovat určité pěstební zásady, mezi které patří střídání plodin. Jak sázet česnek?

Bez česneku si nedokážeme představit běžné vaření nebo léčbu nachlazení. Česnek (Allium) je důležitou součástí naší kultury. Není tedy divu, že snad každý, kdo disponuje zahradou a záhonem, česnek pěstuje. Jaká pravidla by se měla dodržovat?

Kdy sázet česnek?

Podzimní výsadba česneku má mnoho výhod. Podle pěstitelů stroužky lépe zakoření, lépe se vypořádají s jarní vlhkostí, při sklizni je větší výnos a palice jsou kvalitnější. Jedno lidové rčení oznamuje, že „Svatý Havel česnek sázel." Podle současných klimatických podmínek je ale na svátek sv. Havla (16. října) ještě teplo. Stroužky sadbového česneku by se totiž měly sázet do půdy, která má dlouhodobě pod 9 °C. Zabráníte tak napadnutí tzv. fuzariové hniloby. Řídit se tedy můžete jinou lidovou pranostikou, která říká, že „Česnek se má sázet okolo Dušiček."

Česnek sázejte nejlépe na podzim. Zdroj: Julija Sapic/Shutterstock.com

Jak sázet česnek

Platí, že čím dříve česnek sázíte, tím ho umisťujete hlouběji. V říjnu je vhodná hloubka kolem 8 cm, v prosinci by měly stačit 4 cm. Vzdálenost mezi zasazenými stroužky by měla být asi 10 – 12 cm, rozestupy řádků 25 až 30 cm. Stroužky sázejte podpučím dolů. Pod sebou by neměly mít volný prostor. Pokud tedy děláte díry kolíkem, dejte si pozor, abyste česnek zasadili až na samotné dno.

Kam sázet česnek

Česnek ocení prosluněné a teplé stanoviště s propustnou středně těžkou půdou. Měsíc před sázením záhon zryjte do hloubky cca 15 cm, odplevelte a pohnojte kompostem nebo speciálním hnojivem na česnek a cibuli. Rozhodně nepoužívejte chlévský hnůj. Česnek patří k rostlinám 2. až 3. trati. Nesnáší čerstvě pohnojenou půdu a nadbytek dusíku. Ten zhoršuje jeho kvalitu a trvanlivost.

Střídání plodin

Česnek, ale i další zelenina či ovoce, by se měl každý rok pěstovat na jiném místě. Rostliny totiž z půdy jednostranně čerpají stále stejné živiny, čímž se zemina vyčerpává. Také se hojně objevuje problém s chorobami a škůdci, jež napadají podobné rostliny a často v půdě přezimují. Poslední hrozbou jsou látky, jež plodiny do zeminy vylučují, hromadí se v ní a zpětně jim zabraňují ve vývoji.

Plodiny každý rok pravidelně střídejte. Zdroj: Art supplier/Shutterstock.com

Předplodina pro česnek

Česnek nedávejte na stejné místo dříve než za čtyři až pět let. Myslete také na to, že koření mělce, vysaďte ho tedy na záhon, kde před rokem rostla hluboko kořenící rostlina. Mezi nejvhodnější předplodinou patří brambory. Po jejich pěstování zůstane v půdě dostatek živin, které česnek ocení. Další vhodnou předplodinou jsou jahody. Před výsadbou však zkontrolujte kvalitu půdy, aby se v ní nevyskytovalo háďátko zhoubné. Dále je možné zasadit česnek po okurkách, dýních či jiné tykvovité zelenině nebo košťálovinách.

Kam česnek nesázet

Česnek naopak nesázejte na místo, kde jste před 4 až 5 sezónami pěstovali cibuli, pažitku nebo pórek. Rostliny patří do stejné čeledi a mají společné choroby a škůdce. Další nevhodnou předplodinou jsou hrách a obiloviny. Poslední zmiňované česnek zbytečně zaplevelují.

Zdroj: www.denik.cz, www.isotra.cz, www.chalupari-zahradkari.cz