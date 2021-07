Jak sázet hortenzie: 4 jednoduché, ale zásadní kroky pro nádherné, plné záhony

Hortenzie patří mezi ty nejúžasnější a nejkrásnější květiny, které dokáží zaujmout i po usušení. Lze jí pěstovat na zahradě, ale i v kontejneru na balkoně či terase.

Rod hortenzie zahrnuje asi 73 druhů. Při výsadbě vyžaduje určitou péči. Ideální čas pro vysazení je začátek léta. Základem je – dobře připravit půdu!

Hortenzie se nerada "opaluje"

Pro tuto krásku nachystejte na zahradě světlé místo, ale vyhněte se přímému slunci po celý den. Též se vyhněte celodennímu stínu. Myslete také na to, že jsou to princezny na hrášku, co se průvanu týká. Nejlepší je vytvořit pro ně záhon společně s rostlinami, které mají podobné nároky na půdu, jako jsou například rododendron nebo vřesy. Pokud je horké léto, zalívejte, ale jinak by měl postačit déšť.

Pro hortenzii nachystejte na zahradě světlé místo, ale vyhněte se přímému slunci po celý den.

Nejdříve zajděte do zahrádkářství a vyberte si vhodný druh. Zakoupené rostliny zkontrolujte, odstraňte suché nebo žluté listy a odstřihněte poškozené výhonky. Než je zasadíte, pořádně je prolijte vodou.

Hortenzie má ráda kyselejší půdu, pokud takovou nemáte, raději si vykopejte díru a nahraďte ji substrátem pro kyselomilné rostliny nebo přímo substrátem pro hortenzie. Vykopejte ubytování pro rostlinu a prolijte ho vodou. Hortenzie vysaďte s neporušeným kořenovým balem a alespoň metr od sebe. Důkladně upěchujte hlínu okolo vysazených rostlin. Nejlépe uděláte, když navrch položíte vrstvu mulčovací kůry.

Rašelinu budete potřebovat každoročně k doplnění kyselosti. Nasypte k rostlině alespoň 5 litrů a zajistíte jí potřebné pH.

Jak poznáte, že něco není zase tak úplně v pořádku

Rostlině se nedaří: mohou začít žloutnout listy. Nejedná se většinou o chybu ve vaší péči, ale je to ukazatel sníženého množství železa v půdě. Tak jako u jiných rostlin, mohou se objevit i u hortenzií škůdci a různé choroby. Nejčastěji mšice a svilušky, plíseň šedá a padlí.

Rostlině se daří až moc: také se to stává! Rostlina bude tak moc obalená květy, že se můžou větvičky pod jejich tíhou zlomit. A to byste dopustit neměli. Jestli zjistíte, že se větvičky nebezpečně naklánějí, vezměte provázek a keříky k sobě jednoduše svažte.

Řez: ten se provádí v období od půlky května do půlky června nad třetím pupenem. Jestli se seknete a fiknete nůžkami níž, rostlina vám nepokvete. Šmikněte i suché výhony, překrývající se větve a odkvetlé části.

Na závěr vám musím napsat, že hortenzie na zahradě mám. Kromě zálivky a zastřižení na jaře jim nevěnuji žádnou péči a hojně kvetou každý rok. Asi tu máme dobrou půdu, nevím...

Ale trochu rašeliny bych k nim přihodit mohla!