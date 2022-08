Jak na letní výsadbu jahodníku: Nejdůležitější je jeho srdíčko

Kdo by nemiloval vlastní voňavé jahody. Čerstvě utržené jsou prostě nepřekonatelné, s tím se nedá nic dělat. Jestliže chcete založit nový jahodový záhon, pak je na to nejlepší čas právě od poloviny srpna až do poloviny října. Chcete mít příští rok krásné a chutné jahody? Sázejte právě teď! Už je čas na letní výsadbu.

Vysazování jahodníku na konci léta

Než se vrhnete na vyměřování sponu, nezapomeňte, že je potřeba záhon připravit i jinak. Na novém záhonu by neměly růst jahodníky posledních pět let. Dodržujte střídání plodin, má smysl, i když přihnojujete rostliny minerálními hnojivy během roku. Vhodnou předplodinou pro jahody je naopak řepa, hrášek nebo brambory. S přípravou půdy se začíná už tři týdny před samotnou výsadbou hlubokým zrytím a vypletím.

Jahodám připravte správnou půdu

Půda by měla mít ideálně hodnoty pH mezi 5,5 až 6,5, proto můžete přidat speciální substrát pro pěstování jahod, který má nejen vhodnou kyselost, ale je také obohacen o živiny a texturu odpovídající požadavkům jahodníků.

Jahodníky potřebují nejen slunné stanoviště, ale také půdy dobře propustné, bohaté na živiny a vhodně obohacené organickými hnojivy. Pokud nepřidáváte substrát pro jahodníky, rozhodně nezapomeňte půdu dobře prohnojit.

Výsadba jahodníku je možná do netkané textilie, ale samozřejmě i přímo do záhonu. Zdroj: Shutterstock.com / rodimov

Hnojení dobře vyzrálým kravským hnojem je nutné v předstihu, přidat však můžete také kompost nebo rašelinu. Zapracujte přidané materiály do půdy hráběmi. Nyní bude třeba rozhodnout, zda záhon zakryjete netkanou textilií či mulčem nebo nijak. I to je samozřejmě možné, nicméně textilie i mulč budou lépe držet vodu, bránit plevelům v prorůstání a také v době plození poskytnou suchou podložku plodům, které budou pod svojí vahou ležet na zemi.

Jakmile budete mít připraven nový záhon s mladými jahodníky, dostatečně ho zalévejte. Zdroj: shutterstock.com

Letní výsadba jahodníků

Pěkné zdravé sazenice jahodníků, které mají tři nebo čtyři zdravé zelené listy vysazujeme do sponu s rozestupy okolo 20–30 cm. Spon nám dovolí využít prostor na maximum tak, aby měly jahodníky dostatek prostoru. Sázení s většími rozestupy do řádků se používá výsadbě na políčka a velké záhony. Nejdůležitější je, aby takzvané srdíčko jahodníku (centrální část, odkud vyrůstají listy) zůstalo nad zeminou, jinak by vám mladé sazeničky jahod začaly zahnívat a pravděpodobně by záhy uhynuly.

Jako u každého vysazování, na závěr je nutné prolití záhonu.