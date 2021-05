Trik velkokapacitních farem, jak maximalizovat úrodu rajčat: sázejte po čtyřech

Podomácku vypěstované zelenině se žádná kupovaná nevyrovná. Kromě toho, že má plnou chuť a není ošetřena žádnou chemií, můžete mít navíc dobrý pocit z toho, že jste si ji sami vypěstovali. I když někdy rostliny nenabídnou tolik plodů, kolik bychom čekali. Jak dosáhnout co největší úrody rajčat? Existuje pro to jednoduchý trik.

Sklízení vlastních plodů je asi tím největším pocitem zadostiučinění pro každého zahrádkáře. Papriky, okurky, rajčata… To a mnohem víc mohou nabídnout záhony zapálených pěstitelů, poskytnou-li svým rostlinám dostatečnou péči. A radovat se mohou i z mnohem větší úrody rajčat. Stačí se držet osvědčeného návodu. Je třeba dbát na speciální uspořádání sazenic při vysazování. První krok ovšem tkví už ve výběru vhodného místa.

Světlo a teplo jako základ kvalitních rajčat

Nejlépe se pochopitelně bude rajčátkům dařit ve skleníku nebo fóliovníku. Ty totiž nabízejí mnohem vyšší teplotu, která nejen že podpoří růst rajčat, ale zároveň urychlí jejich dozrávání. Ještě před vysazením důkladně nakypřete zeminu. Můžete do ní přimíchat i kompost či substrát bohatý na živiny.

Rajčata můžete pěstovat nejen v různých velikostech, ale i barvách a chutích Zdroj: vaivirga / Shutterstopck.com

Jedna jáma pro čtyři sazenice

Namísto vytváření klasických menších jamek, do nichž jste zvyklí dávat vždy jen jednu sazenici rajčat, si připravte větší jámy čtvercového tvaru. Do každého roku pak vložte jednu sazenici, avšak myslete na to, že jáma musí být dostatečně velká, aby měly rostliny prostor pro svůj růst. Minimální vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi by měla činit patnáct centimetrů. Tak naplno využijete prostor svého skleníku a zároveň maximalizujete efekt zálivky, což povede k těm nejlepším možným výsledkům.

Důležitou roli hraje i hnojivo. Do vytvořené jámy ještě před vysazením rajčat vložte menší množství kompostu. Prostřední část jámy pak vyplňte organickou hmotou, například posekanou trávou.

Rajčata jsou plodná, z jedné rostliny sklidíte až několik kilogramů Zdroj: Fotosenmeer / Shutterstock.com

Zálivkou nešetřete

V poslední fázi se, jak už bylo zmíněno, do každého rohu jámy vloží jedna sazenice. Jáma se pak zakryje zeminou a organickým materiálem. Následně se řádně zalije. Rostliny pak v průběhu růstu zalévejte podle potřeby. Kromě zálivky ale nezapomínejte na pravidelné přihnojování. Zásoba živin z organické hmoty a kompostu sice vydrží několik týdnů, nevydrží ale věčně.

Pokud se budete držet všech kroků a o své rostlinky se náležitě starat po celou dobu jejich růstu, na oplátku vám nabídnou krásné a šťavnaté plody, ze kterých budete mít určitě radost. Vypěstovaná rajčata pak můžete nakrájet do různých salátů, připravit si z nich omáčku na těstoviny anebo vyrobit domácí kečup. Inspiraci se meze nekladou a rajčata patří právě mezi tu zeleninu, které má obrovskou škálu využití.

