Rajčata mají své nároky. Když jim dostojíte, odmění vás šťavnatými plody…

Zelenina si žádá své… A i rajčata mají vrtochy, které je potřeba brát v potaz. Jde o zeleninu teplomilnou, která miluje slunce a doslova nesnáší mráz. Proto byste se neměli do sázení rajčata pouštět příliš brzy…

Ohrožující je hlavně čas „zmrzlíků“, takzvaných ledových mužů (Pankráce, Serváci a Bonifáce), kteří slaví svůj svátek 12. až 14. května. V tenhle čas doznívají poslední mrazíky, které by mohly mladý zárodek vaší rajčatové „kolonie“ pořádně poničit.

Autor videa sláma v botách vám poradí, jak připravit záhon na rajčata. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Jen „hotová zeleň“

Po zmrzlých už není čas váhat. Můžete s klidným svědomím vzít sazenice nebo výhonky a rovnou je „píchnout do půdy“. Pokud je nemáte, můžete si předpěstované sazenice rajčat koupit třeba na farmářských trzích nebo v hobby marketech.

Výhodou je, že sazenice je odolnější a rychlejši se novému klimatu přizpůsobí. Při výběru předpěstovaných sazenic sáhněte po těch, které jsou robustnější, mají tmavě zelenou barvu a rovné, pevné stonky.

Naopak si určitě neberte domů rostlinky, které květy, žloutnoucí nebo skvrnité listy. Všechny tyto symptomy jsou způsobené stresem. Proto je „rajčatový zárodek“ méně odolný vůči plísním a škůdcům a stejně by vám dříve nebo později zemřel.

close info Profimedia zoom_in Při koupě sazenic se zaměřte na barvu listů.

Dopřejte správné místo i péči

Pokud chcete, aby vám rajčata prospívala, dopřejte jim slunné stanoviště, kde slunce pálí 8 až 10 hodin denně. Pokud bydlíte na jihu, můžete dopřát svým rajčatům i trochu lehkého odpoledního stínu, například pomocí krytů řádků.

Než rajčata zasadíte, nezapomeňte půdu pořádně zrýt rýčem do hloubky asi 50 centimetrů. Zeminu pak promíchejte s hnojem či kompostem. Než začnete záhon používat, dopřejte mu dvoutýdenní regeneraci. Půda se tak dobře rozleží a vy pak dopřejete rajčatům pořádnou výživovou bombu.

close info Profimedia zoom_in Při sázení rajčat dodržujte větší rozestupy.

Pozor na hnojiva

Do sázení se pusťte, když se venkovní teploty vyšplhají alespoň na 17 °C. Abyste zamezili riziko plísní, snažte se rostlince dodat nějakou oporu (například klec nebo kolík), který rostlince umožní být ve vzpřímené poloze.

Pro lepší vývoj růstu můžete do výsadbové jámy přidat kostní moučku. Nikdy u rajčat nepoužívejte hnojiva s obsahem dusíku, která jsou vhodná například pro trávníky. Tenhle doping by totiž jen podpořil tvorbu listů, ale zpomalil by vývoj květů a plodů.

Sázejte v rozestupech

Pokud půda ještě není dostatečně zahřátá, můžete ji vystlat posečenou trávou a vrstvou kompostu. Přidat můžete i třeba drcené skořápky nebo trochu dřevěného popela, který rajčatovému zárodku dodá dostatek živin.

Sazenice sázejte v rozestupech (u tyčových rajčat se doporučuje množství 2 – 3 sazenic na metr čtvereční. U keříkových rajčat si můžete dovolit dát na stejný rozměř čtyři až pět rostlinek. Rozestupy jsou důležité kvůli dostatečnému větrání, které zamezí tvorbě plísní.

Zdroje: https://www.bauhaus.cz, https://dobrasemena.cz