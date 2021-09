Jak sázet stromy: Při správném postupu to zvládne každý

Jaro a podzim jsou období vhodná k sázení stromů. Víte, jak na to? Je to velmi jednoduché, ale pro jistotu si s námi můžete v několika krocích projít, jak na podzim stromy sázejí zkušení zahrádkáři.

Stromky sázejte nejlépe na podzim nebo na jaře

Podzim je ideální dobou nejen na plánování, ale hlavně pro výsadbu nových stromů. Jako první vyberte vhodné stanoviště. Představte si, do jaké výšky a šířky váš strom poroste a zda na tom kterém místě bude mít dostatek světla a živin. Pokud chcete nahradit některý ze starých stromů na zahradě, nemusíte ten původní hned vykopávat. Zpravidla nahrazujeme ovocné stromy, které už pomalu dosluhují. Abyste brzy využili volného místa, vysaďte nový strom v blízkosti starého. Za pár roků bude nový stromek dostatečně silný, případně začne plodit a pak teprve můžete ten starý odstranit úplně. Samozřejmě nemocný strom není vhodné zachovávat. Nemoci se vám můžou rozšířit dál po zahradě a je tedy na místě zbavit se ho co nejdříve.

Obnovu stromů v sadu či na zahradě můžete začít už podzimní výsadbou. Zdroj: Creative Travel Projects / Shutterstock.com

Vyberte nejvhodnější odrůdu stromku

Vyberte sazenici vhodnou do vašich podmínek. U ovocných stromů můžete zvolit odrůdy nejen podle „otužilosti“, ale také podle rezistence vůči některým chorobám. Objevuje se vám pravidelně strupovitost? Myslete na to již při výběru odrůdy. Některé čelí konkrétním nemocem lépe než jiné.

Odrůdu vybírejte podle podmínek i vzhledem k jejich rezistenci k chorobám. Zdroj: Alexander Chaikin / Shutterstock.com

Sazenice stromků koupíte v kontejneru nebo prostokořenné

Vybranou odrůdu stromku můžete koupit v kontejneru nebo prostokořennou. Sazenice bez kontejneru a zeminy jen s volnými kořeny jsou levnější variantou, ale vyžadují co nejrychlejší vysazení. Pokud se vám nepodaří sazenici rychle vysadit, nechte ji stát v sudu nebo v kýblu s vodou a vysaďte ji ihned, jak to bude možné.

Co si přichytat na sázení stromků

Pro sadbu budete potřebovat sazenici, zahradnické nůžky, rýč, jeden až tři kůly, které budou sloužit jako opora a ideálně i humózní zeminu, kterou promícháte s vykopanou půdou. Pokud máte možnost, pořiďte si také pomalu se uvolňující hnojivo, které zapracujete do půdy už při sázení.

Začněte sázení namočením prostokořenných sazenic

Samotný postup je docela jednoduchý a logický. Před sadbou nechejte prostokořenné sazenice na čtyřiadvacet hodin ve vodě. Sazenice v kontejneru bezprostředně před sázením nezalévejte, špatně by se vám vytahovaly ven. Začněte vykopáním díry, která bude dostatečně hluboká i široká. Měla by být o něco větší než kontejner, případně velikosti kbelíku. Vykopanou půdu smíchejte s novou zeminou v poměru 1:1. Prohlédněte kořeny sazenice a odstraňte poškozené nebo zahnívající kořeny, a i ty zdravě vypadající můžete mírně zakrátit.

Pro nový stromek vykopejte dostatečně velkou jámu. Zdroj: Maria Sbytova/shutterstock.com

Sázení stromů krok za krokem

Kůly pro oporu sazenice můžete zatlouct do díry ještě před vysazením anebo až na závěr. Část promísené půdy nasypejte do jámy a usaďte do ní sazenici. Stromek nesmí být příliš hluboko, ale zhruba ve stejné hloubce jako byl v kontejneru nebo ve školce. Přisypávejte postupně půdu a ušlapávejte nohou, abyste předešli vzduchovým bublinám. Sazenicí mírně třeste, aby půda vyplnila mezery. Vzduch mezi kořeny by totiž zapříčinil jejich zahnívání. Přidávejte a ušlapávejte a poslední část zeminy už jen přihrňte rukama. Okolí sazenice by mělo být bez drnu a s mělkým žlábkem, kde se bude zadržovat a dobře vsakovat voda. Vysazený stromek pořádně zalijte a přivažte k opoře. Někteří pěstitelé zkracují větve stromku již po podzimním vysazení, ale první tvarovací řez můžete provádět klidně až na jaře.

