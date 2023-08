Milujete tulipány? Je čas myslet na jejich výsadbu. Pozor ale na chyby

V prodeji se již začínají objevovat cibule tulipánů. Sázet je lze od půli září, takže se vyplatí vybrat a opatřit si je včas. Jak však s nimi správně nakládat a nedělat zbytečné chyby?

V počátcích šlechtění a pěstování tulipánů stála jedna cibule více než dům. Dnes si je můžeme dopřát všichni a výběr máme neskonale pestrý. „Pokud si opatříte kvalitní cibule a dodržíte pár zásad, jarní úspěch je zaručen,“ tvrdí zahradnice z květinové farmy Loukykvět, která se s námi podělila o své zkušenosti.

Kvalitní cibule jsou základ úspěchu. Zdroj: Loukykvět

Kdy a kam sázet?

Pro výsadbu cibulek tulipánů je ideální dobou polovina září až konec října. Pokud je vysadíte později, nemusí před zimou dostatečně zakořenit. Ale ani časnější termín než září vhodný není. Cibulkám najděte místo, které bude zjara plně osluněné a na kterém se nedrží voda.

Výsadba do skupinek

Pokud mají tulipány zkrášlit jarní zahradu, nejlepšího efektu dosáhnete, když budete cibule sázet spíše do skupinek než tu a tam jednotlivě. Při výběru druhů a odrůd se zase vyplatí střídmost, ačkoli je jejich nepřeberné množství tak lákavé. Méně odrůd a od každé z nich větší množství cibulek zaručí nádhernou podívanou.

Pro nejlepší efekt sázejte tulipány do skupinek. Zdroj: Loukykvět

Jak cibulky sázet

K sázení tulipánů postačí rýč a malá lopatka. Vychytávky, jako je sazeč cibulovin nebo košíky nejsou nikterak nezbytné. Dále si připravte písek a kompost. Pokud máte těžkou, málo propustnou půdu, vyplatí se ji důkladně propískovat. Nemusíte kupovat drahý křemičitý písek, postačí ten betonářský o velikosti zrn do 0,4 mm. Písek promíchejte se zeminou, čímž ji vylehčíte. Obvykle postačí poměr 1:4, tedy jeden díl písku na 4 díly zeminy. Ne náhodou se zemí tulipánů stalo právě Holandsko se svou písčitou příbřežní půdou, která jim náramně svědčí. V těžké přes zimu uhnijí a na jaře byste se květů nedočkali.

Zatímco pískem šetřit nemusíte, kompostu stačí přidat tenkou vrstvu na dno budoucího záhonu. Poskytne pomalu se uvolňující živiny, vylepší strukturu půdy, zadrží vláhu, ale nezpůsobí přemokření. Ideální je kompost z vlastní zahrady, a měl by být dobře vyzrálý, alespoň rok starý. Nikdy nepoužívejte čerstvý hnůj nebo čerstvé slepičince.

V dobře připravené půdě vyryjte dostatečně hlubokou jamku. Cibule sázejte 10 až 15 cm hluboko, což odpovídá přibližně trojnásobku jejich výšky.

Do jamky sázejte cibule špičkou nahoru, přičemž je do půdy lehce zatlačte, aby se při zasypávání nepřekulily. Jestli si přejete husté trsy tulipánů a budete cibulky každoročně vyzvedávat ze země (viz níže), sázejte klidně 2 až 3 cm od sebe, jen dbejte na to, aby se nedotýkaly.

Cibule v jamce zalijte a zakryjte odebranou zeminou. Pamatujte, že nad cibulí by se mělo nacházet alespoň 5 až 10 cm zeminy. Když si místo označíte, budete vědět, kde přesně tulipány zjara vyhlížet.

Pokud hrozí tuhá zima, můžete záhon zamulčovat např. listím nebo slámou, ovšem časně zjara, jakmile začnou tulipány rašit, silnější vrstvu nastýlky odstraňte, ať ji nemusí prorůstat.

Vykopávat, či nevykopávat?

Jedni pěstitelé považují vyzvedávání cibulí z půdy za zbytečné, jiní za nezbytné. Oba přístupy mají své výhody a můžete je také zkombinovat. Je dobré vědět, že toto dilema se každopádně týká jen tulipánů šlechtěných, nikoli botanických, drobnějších a zcela nenáročných původních druhů. Pokud si však přejete vysoké, plnokvěté tulipány, je třeba vysadit právě šlechtěné odrůdy.

Tulipány několik let na stejném místě nechat můžete, při stříhání do vázy však musíte každé rostlině ponechat alespoň 2 spodní listy. Ty přirozeně odumřou, až si z nich cibulka nastřádá potřebné živiny na další rok. Pokud květy do vázy sklízet nebudete, po odkvětu je odstřihněte, aby tulipán vložil své síly do cibulky, nikoli do tvorby semen.

To samé – ponechání spodních dvou listů i odstranění květů, učiňte i v případě, že cibulky sklízet budete. Ze země je můžete vyzvednout, jakmile listy zežloutnou a seschnou – obvykle během června. Pokud se cibule tulipánů rozmnožily, můžete jich na podzim vysadit více – u mladých však pár let trvá, než dorostou do plné velikosti. Každoročním vyzvedáváním z půdy také snížíte riziko, že se v záhonku ztratí nebo zavrtají nenávratně hluboko. V obou případech počítejte s tím, že tulipány další rok nepokvetou tak bujně jako rok první. Cibulka se postupně vyčerpá.

Pokud budete cibule každoročně vyzvedávat z půdy, můžete je sázet 2–3 cm od sebe, jen by se neměly dotýkat.

Pokud neplánujete tulipány vykopávat, zvolte větší vzdálenost, přibližně 5–10 cm. Na 1 m2 tak počítejte přibližně se stovkou cibulek.

Rotování tulipánů

Zahradníci z květinové farmy doporučují rotování: Cibule po zaschnutí vykopejte, rozdělte a vysaďte na nové stanoviště. Zároveň můžete dokoupit nové cibulky a zasadit je společně se starými. Následující rok můžete postup opakovat, k původnímu místu byste se měli vrátit nejdříve po třech letech. Předejdete tak vyčerpání půdy a také snížíte riziko napadení chorobami a škůdci.

Cibule tulipánů můžete na stejném stanovišti nechat až několik let. Zdroj: Loukykvět

Tulipány do vázy

Pokud byste tulipány pěstovali pouze k řezu, vyplatí se dodržet trochu jiný postup. Abyste sklízeli vždy prvotřídní květy, profesionální pěstitelé květin k řezu pěstují tulipány jako letničky. Na farmě Loukykvět postupují takto:

„Každoročně sázíme desetitisíce tulipánů, a protože máme omezený prostor, sázíme opravdu nahusto.

Vybíráme místo, na kterém se nedrží voda a kde je zemina krásně sypká. Naše farma se nachází na mírném svahu a tulipány nikdy nesázíme na nejníže položené záhony.

Vybíráme místo, na kterém se nedrží voda a kde je zemina krásně sypká. Naše farma se nachází na mírném svahu a tulipány nikdy nesázíme na nejníže položené záhony. Naše záhony jsou 14 m dlouhé a 90 cm široké. Před výsadbou z nich odstraníme zeminu do hloubky 10 až 15 cm. Poté sázíme cibule, 2 až 3 cm od sebe, až vytvoří úplný tulipánový koberec.

Všechny zasazené tulipány vydatně prolijeme a poté zakryjeme odstraněnou zeminou. Dbáme na to, aby vrstva nebyla vyšší než na výšku jedné až dvou cibulí, díky čemuž získáme časnější jarní sklizeň. V případě tuhé zimy lze záhony přikrýt slámou nebo netkanou textilií. Obojí je však třeba na jaře odstranit, jakmile tulipány začnou rašit.

Tulipány sklízíme ihned, jakmile u poupěte rozpoznáme barvu. U plnokvětých tulipánů je to o trochu později. Sklízíme je i s cibulkou, která jim po celou dobu skladování dodává živiny. Skladujeme je ve vertikální poloze v chladicí místnosti s teplotou 0° až 2° C. Zde může tulipán čekat několik týdnů, aniž by jakkoli utrpěla jeho kvalita.

Před použitím do kytice cibulku odstřihneme a stonek vložíme do vody, aby se důkladně napojil.

Cibule tulipánů nakupujeme každý rok nové. Z cibulek, které jsou vyčerpané výše zmíněným postupem, vykvetou dalším rokem jen opravdu trpasličí tulipány, což jsme si na farmě ověřili.“

Tulipánový koberec na jaře poskytne velké množství krásných květů vhodných pro řez. Zdroj: Loukykvět

