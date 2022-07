Jak správně sbírat a skladovat semínka: Geniální trik s papírovou utěrkou

Každý nadšený pěstitel se momentálně raduje nejen z úspěšné sklizně ovoce a zeleniny, ale i z krásně rozkvetlých květin. Myslete však už na příští sezónu a na množení z vlastních zdrojů. Poradíme vám, jak sbírat a skladovat semínka, abyste si je nemuseli pořizovat v obchodě a zbytečně tak utrácet peníze.

Získejte semena z vlastní sklizně, byla by škoda je nevyužít. Ušetříte tak spoustu peněz a budete mít jistotu, že vám poroste v záhonku odrůda, s níž jste letos nadmíru spokojeni. V případě, že se nedopustíte žádných omylů při sběru a uskladnění, vydrží vám semínka i několik let.

Vždy jen kvalitní semena

Pokaždé sbírejte pouze semena z kvalitních a nejhouževnatějších rostlin a jen ta dostatečně vyzrálá. Tedy v době, kdy už má plodina zralé plody a nehrozí, že budou semínka měkká, světlá a nevyvinutá.

Jakmile posbíráte semena z vlastních rostlin, očistěte je. Zdroj: profimedia.cz

Zvolte adekvátní techniku sběru

Sbírat semínka můžete hned několika způsoby. Setřeste je z rostliny buď do klasického papírového kornoutu či sáčku, použít lze i kuchyňskou misku nebo plátěné prostěradlo. Jestliže má rostlina lusky či jiné semeníky, můžete je odstřihnout zahradnickými nůžkami.

Trik s papírovou utěrkou

Když zvolená semínka posbíráte, vyberte z nich nepotřebné nečistoty, rozložte je na čistý papír a nechte je sušit na suchém místě zhruba týden. Využít můžete i papírové utěrky, které jsou praktické díky tomu, že ve chvíli, kdy semínka uschnou, lze je do nich rovnou zarolovat a takto skladovat. Jednotlivá semínka se totiž k utěrce přilepí a na začátku nové sezóny je pak stačí pouze odtrhnout i s kouskem papíru a nechat je tak vyklíčit, anebo přímo vysít. Nemusíte mít žádné obavy, papírová utěrka se totiž rozloží. V případě, že jste sesbírali semena z více druhů rostlin, označte si je hned v počátku, aby se vám nepomíchala a vy jste o nich měli jasný přehled.

Elektrická sušička? Ano, ale pozor na teplotu

K sušení semen můžete využít i sušičku na ovoce. Dávejte si však pozor na zvolenou teplotu, která by neměla být nikdy vyšší než 35 °C. Snadno by mohlo dojít k nenávratnému poškození semen.

Semínka uložte do vhodného materiálu

Aby vám usušená semínka vydržela ve vysoké kvalitě po dlouhou dobu, potřebují dýchat, aby nedošlo k zapaření, a tedy k jejich znehodnocení. Snadno by mohly zplesnivět. Ze všeho nejlepší jsou papírové sáčky, které je možné i jednoduše popsat. Určitě semena neukládejte do sklenic s těsným uzávěrem nebo do plastových sáčků.

Semena rozprostřete na papírový ubrousek nebo utěrku a nechte je sušit asi týden. Zdroj: profimedia.cz

Pozor na chyby při skladování

Ze všeho nejdůležitější pro dobrou klíčivost semen je jejich skladování na suchém, chladném a temném místě, kde se nacházejí stálé podmínky. Optimální teplota je 0 až 10 °C. Proto není od věci využít ke skladování například i ledničku. Jen semena dostatečně ochraňte před možným zvlhnutím.

Zdroje: www.potravinovezahrady.cz, www.dumazahrada.cz, www.abecedazahrady.dama.cz