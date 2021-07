Jak správně sbírat a sušit levanduli. Nezničte ji hloupými chybami z nevědomosti

Levandule u nás bohužel ve volné přírodě neroste, ale všichni ji máme spojenou především s Provence, odkud si nadšeně vozíme domů voňavé pytlíčky do skříně, polštáře plněné levandulí si každý večer dáváme pod hlavu, abychom si připomněli vzpomínky na dovolenou, a leckdy si dopřejeme i parfém do bytu nebo omamnou toaletní vodu. Víte ale, jak levanduli sbírat a sušit? Není to totiž vůbec jednoduché.

Levanduli u nás nejčastěji pěstujeme na zahradě, ale i na balkonech a terasách. Její pěstování není ničím obtížné a levandule nám pak celé léto výborně slouží – provoní naše venkovní posezení, vábí včely, které tak mohou opylovat naši malou zahrádku, či je léčivkou, jíž máme pak celý rok po ruce. Pokud ji ovšem dobře usušíme a sklidíme. A tady je právě ten háček.

Závan Provence

U nás nejčastěji pěstujeme levanduli lékařskou nebo francouzskou.

Levandule lékařská má fialové krásné květy, které nám ozdobí balkon nebo terasu. Používá se nejen jako léčivka, ale i v kuchyni. Dřevitý rozvětvený polokeř dorůstá až do výšky okolo 60 cm a časem odspodu dřevnatí. Levandule má ráda slunné stanoviště a propustnou lehčí půdu. Její květy jsou sytě modré až modrofialové a rozkvétají v červnu a v červenci.

Levandule francouzská neboli korunkatá se v našich podmínkách pěstuje jako letnička. Vzrůstem je mnohem nižší a pyšní se nápadnými výraznými květy s fialovými, nachovými či růžovými oušky. Většinou ji pěstujeme na balkonech či na okrajích záhonů. Má pronikavější vůni než lékařská levandule. Svůj název má právě z Provence, kde ji pěstují pro velmi kvalitní silice. Vyžaduje lehčí písčitou půdu a plné slunce. Je citlivá na mráz, na zimu je nutné ji vyrýt a uskladnit ve světlé místnosti, kde se teplota pohybuje okolo 5–8 °C.

Sběr a sušení

Zde přinášíme výběr pravidel, tipů, triků a rad, jak a jaké levandule pěstovat i jak se kvetoucí levandule trhají a suší.

Pro sběr levandule musíte „vychytat“ tu správnou chvíli. Pokud se ji daří, bude intenzivně kvést zhruba od poloviny června až do srpna. Pokud ji však chcete zpracovat, musíte květy posbírat poměrně rychle, tedy v době, kdy nejsou ještě zcela rozvité.

Sbírat lze pouze květy s krátkým stonkem, případně i stonek s lístky. Pozor – stonky nikdy neodstřihávejte celé, nesmíte zasáhnout dřevěnou část keříku, rostlina by tím velmi trpěla. Naopak lze stonky odštípnout i rukou, ale lepší je použít ostré zahradnické nůžky.

Sběr levandule musí probíhat za slunného dne, kdy květy mají největší sílu a vlhká bylinka by při sušení shnila.

Sbírají a používají se zejména květy, a to před jejich plným rozvinutím, jinak by brzy začaly opadávat. Řežeme celé stonky i s květenstvím Květy svážeme do snopů a zavěsíme na suché místo, kde proudí čerstvý vzduch Ulomené zbytky stonků a květů nevyhazujeme, stačí je nastříhat, nasypat do malých textilních sáčků a pověsit do šatníku nebo vložit do prádla. Fungují i proti molům.

Stonky můžete sušit i v sušičce na ovoce, což je nejrychlejší. Musíte si ale dát pozor, aby teplota sušení nepřesáhla 35 °C.

Levandule pro potěšení i pro zdraví

Usušená levandule lékařská je jasně fialovomodrá, příjemně kořenně voní a nahořkle chutná.

Pokud chceme z levandule splétat věnečky, srdíčka a další dekorace, děláme to z čerstvě sklizené levandule, sušená se bude lámat. Sušenou bylinku skladujeme v dóze na suchém místě.

Levanduli po sušení můžeme nadrtit nebo jemně nasekat a pak ji buď pijeme jako čaj, nebo ji zkombinujeme s heřmánkem. Lze z ní vyrobit sirup, masti, nebo ji i konzumovat ve formě bonbónů. Poslouží i při výrobě domácích osvěžovačů vzduchu nebo koupelových tablet.