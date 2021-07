Jak se chránit před komáry: Toto jsou tipy entomologů, které vážně fungují

Léto je v plném proudu a ruce i nohy máme často samé štípance. To není zrovna dobrý plán na letní dovolenou. Pokud se vám podaří to, že na vás komáři zaútoční jen jednou za sezónu, pak jste šťastný člověk! Zkušení entomologové nám poradí, jak se před komáry chránit, a to nejen pomocí chemie.

"Komáři jsou pro většinu lidí velmi nevítanými hosty, kteří nám bohužel zejména v létě dělají častou společnost. Přitom je poměrně snadné se jich zbavit, a dokonce i bez pomoci chemie. Fungují například některé bylinky, které komárům nevoní a z nichž si lze i doma vyrobit přírodní reprezentaci," říká Jarmil Vojtěchovský, který se zabývá přírodní medicínou.

Komáři navíc nejsou úplně neužiteční. Jsou významnou složkou potravního řetězce pro vodní živočichy (v době vývoje), a poté potravou pro ptáky.

Komárů je nad 3000 druhů

U nás v ČR se vyskytuje zhruba 45 druhů komárů. Krev nám sají pouze samičky, jež jsou zároveň i přenašeči spousty smrtelných nemocí, jako jsou malárie, žlutá zimnice, virus Zika a horečka Dengue.

V České republice se v minulých letech objevila západonilská horečka, ale to je velmi ojedinělý případ. Ano, u nás také přenášejí nemoci, ale spíše méně závažného charakteru. Například „valtická horečka“ se projevuje podobně jako chřipka. Komár přenáší, v ojedinělých případech, i lymskou boreliózu.

Komáří larvy dýchají trubičkou na zadečku, kterou vystrčí nad vodu Zdroj: Amir Ridhwan / Shutterstock.com

Odstraňte veškeré množírny komárů

Největším nebezpečím jsou jakékoli stojaté vody. Komáří samička totiž do vody naklade vajíčka, z nichž se za dva dny se vylíhnou larvy, které potřebují jen jíst (to zajistí vodní mikroorganismy) a dýchat (jsou vybaveny speciální trubicí, kterou vystrčí nad vodu). Jen co se larvy vykrmí (trvá to jen několik dnů), zakuklí se a za 4 dny odlétají hotoví komáři. Vývoj komára trvá cca 2 týdny a právě v této době musíte zakročit!

Sudy na dešťovku při naplnění raději zavírejte nebo si vytvořte víko z husté síťky, přes kterou se komár k hladině nedostane. A to je jen jednoduchý trik. Zde jsou i další.

Krev nám sají pouze samičky Zdroj: Shutterstock.com / phugunfire

Jak na larvy komárů

Jedlý olej – nalijte ho na hladinu, utvoří neprodyšnou vrstvu, přes kterou se komáří dýchací trubkou nedostanou a larvy pojdou. Olej se dá poté snadno odstranit.

– nalijte ho na hladinu, utvoří neprodyšnou vrstvu, přes kterou se komáří dýchací trubkou nedostanou a larvy pojdou. Olej se dá poté snadno odstranit. Speciální přípravek – můžete zakoupit speciální přípravek na hubení larev komárů. Není nebezpečné pro zvířata, lidi, ani rostliny. Jsou ale toxické pro ryby!

– můžete zakoupit speciální přípravek na hubení larev komárů. Není nebezpečné pro zvířata, lidi, ani rostliny. Jsou ale toxické pro ryby! Hašené vápno – jedna lžička na 200 l vody. Vápno změní pH z kyselého na zásadité. Většině rostlin to vadit nebude. Raději si v hlavě zrekapitulujte, co máte doma na zahradě a jestli náhodou nejsou nějaké rostliny kyselomilné (např. rododendron, borůvka, vřes).

Pokud máte na zahradě jezírko, moc na výběr nemáte. Proti komárům nepatrně pomáhá čeřit vodu, třeba vodotryskem. Jestli v jezírku máte ryby, na larvách si budou pochutnávat, stejně jako znakoplavky.

Užívejte léto, s co nejmenším počtem štípanců.