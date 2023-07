Svlačec v zahradě: Jak se ho zbavit? Geniální triky francouzských zahradníků

Svlačec rolní působí jako něžná květinka, ale zdání klame! Tenhle pnoucí plevel dokáže zničit nejen zahradu, ale i vaši úrodu. Jak se ho můžete zbavit?

Na světě existuje 250 druhů svlačců, ale české kotlině dominuje jediný – svlačec rolní. Jde o invazivní popínavku s levotočivou lodyhou, která se omotá kolem všeho, co jí přijde do cesty. A protože má svlačec rolní „jižní krev“ (původně pochází ze Středomoří a Blízkého Východu), je ve svém konání více než úporný. Jeho temperament znají dobře zahradníci, majitelé polí, luk a strání, kterým trvá dlouhé roky, než se rozpínavého svlačce zbaví.

Na videu vám Petr z Plodné zahrady poradí, jak se zbavit plevele bez chemie:

Poznejte zbraně drzého kolonízátora

Svlačec – coby kolonizátor – je k nezastavení. Jeho třímetrová lodyha neuhne před žádnou překážkou a suverénně obtočí nejen váš plot, ale i rostliny a záhony se zeleninou. Jeho šplhací schopnost je téměř neuvěřitelná. Bohužel, všechno, co obejme svým pevným stiskem, do pár dnů uvadá a chřadne. Proto svlačci naši předkové říkávali opletník, obtáčka, votáčka nebo plazivý koukol. A ubránit se jí nikdy nebylo lehké.

Ani dnes, kdy existuje spousta moderní techniky a přípravků, není boj se svlačcem jednoduchý. Je totiž mimořádně odolný vůči chemickým přípravkům s herbicidy, ale nevyhubí ho ani pilné ruce trhačů plevele. Specialitou svlačce jsou kromě dlouhatánských lodyh i poměrně hluboké a pevné kořeny. Stačí, když se některý z kořenů při pletí přetrhne, a hned má základní „genofond“ pro nové generace.

Svlačec dokáže napáchat škody i v poli s obilím. Zdroj: Profimedia



Francouzský zahradník Hubert Fontaine ale přichází s několika návrhy, jak se tohoto nepříjemného nepřítele zbavit:

Neustále ničte kořeny

Síla svlačce velkého pochází z lodyh a kořenů. Proto neustále ničte obojí. Nejdříve zbavte pozemek pnoucích lodyh, pak vezměte rýč a zem pořádně pokypřete a zbavte hlubokých kořenů. Je jasné, že za jedno odpoledne se svlačce nezbavíte. V zemi stejně zůstane nějaký ten kořen, ze kterého vyklíčí další „svlačcové“ pokolení. Jakmile ale budete postup opakovat častěji, postupně se plevel vymýtí.

Vsaďte na mulčování

Dostat svlačec „do latě“ není jen tak. Jednou z možností je mulčování. Když ale dáte kolem rostlin organické materiály, třeba štěpku nebo slámu, rostlina jimi bez problémů proroste. Proto pokud sázíte na organický mulč, dejte ho minimálně ve vrstvě 15 centimetrů. Jinak je lepší vsadit na trochu silnější kalibr – třeba hrubý textil nebo obyčejný (nepotištěný) karton či lino. Pokud i přes tuhle bariéru svlačec někde vykoukne, okamžitě ho zlikvidujte.

Mulč musí být ve vrstvě alespoň 15 centimetrů, jinak jím svlačec proroste. Zdroj: Profimedia

Dejte mu překážku

Využijte přirozenou popínavost svlačce a krásu jeho květů ve svůj prospěch. Už staří Římané využívali svlačec jako dekorativní rostlinku. Když jí dáte včas překážku, obtočí se kolem ní a na zahradě vám dá pokoj. Proto nechte svlačec, ať se obtáčí kolem vašeho plotu nebo zdí.

Svlačec na plotě nikomu neškodí. Zároveň poslouží i jako květinová dekorace. Zdroj: Profimedia

Využijte kyselinu octovou

Tuhle pomůcku seženete v prodejnách pro kutily. Nalejte ji do rozprašovače a pečlivě ji rozstříkejte po celé ploše, kde svlačec roste. Rostlinka by měla zvadnout do dvou hodin. Samozřejmě ji hned nevymýtíte, ale při opětovném postříkání octovým vymýtačem bude slabší a slabší...

