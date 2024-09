Chcete mít v příštím roce nádherně kvetoucí muškáty? Dejte jim náležitou péči už teď na podzim. Jak se o tuto vděčnou květinu správně starat a co vše nyní potřebuje?

Muškáty neboli pelargonie jsou jednou z nejoblíbenějších květin. Jsou nenáročné na péči a snadno si poradí i s každými životními podmínkami. Značnou popularitu si získaly také díky svým krásným květům, které zdobí naše zahrady a domy poměrně dlouhé období, a to od května až do konce října, někdy i do listopadu. Jak se o muškáty postarat v podzimním období, aby vám vzkvétaly i v dalším vegetačním období?

Chcete se dozvědět všechno o zazimování muškátů? Podívejte na toto YouTube video na kanálu ROK ZAHRADNÍKA:

Zdroj: Youtube

Podzim je přípravou na zimu

Muškáty byste měli začít postupně připravovat na nutné zazimování, a to už na sklonku léta. Rostlinám omezujte dávky zálivky a stejně tak je přestaňte hnojit. Díky tomu zpomalíte jejich růst a budou mít dostatek síly na přečkání celé zimy.

Ochrana před mrazem

Vzhledem k tomu, že jsou muškáty značně citlivé na teploty pod nulou, je nutné je uklidit z venkovních prostor ještě před příchodem prvních mrazíků. Pokud to náhodou nestihnete, zazimujte je ještě ve chvíli, kdy se ranní mrazíky již začnou objevovat. Mráz by rostlinu totálně zahubil. Bedlivě proto v tomto období sledujte s dostatečným předstihem předpověď počasí.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete mít v příští sezóně silné muškáty s mnoha květy, odstraňte jim na podzim nejen všechny suché listy a květy, ale i nové vyrašené výhonky.

Kam muškáty umístit

Muškáty vám budou vděčné, když jim dopřejete chladné místo, kde je dostatek světla. Nikdy je neukládejte do tmavých prostor! Květiny vyžadují teploty, které se pohybují kolem 6 až 12 °C, vždy záleží na konkrétním druhu. Vzpřímeným neboli páskatým muškátům vyhovují teploty od 10 do 12 °C. Anglické neboli velkokvěté mají rády teploty kolem 10 °C a převislé neboli břečťanolisté skladujte v teplotách od 8 do 12 °C.

Na podzim prospěje muškátům střih

Pokud chcete mít v příští sezóně silné muškáty s mnoha květy, odstraňte jim na podzim nejen všechny suché listy a květy, ale i nové vyrašené výhonky. Odstřihněte je vždy nad kolénkem. Značně tak snížíte riziko napadení škůdci a vzniku nežádoucích plísní. Obecně stačí, když zachováte 1/3 původní rostliny, převislé odrůdy zkraťte na délku 15 cm.

Zálivka během zazimování

Během zimního období je občas nutné dodat muškátům trochu vláhy. Nejprve je zalévejte jednou za týden, postupně pak třikrát za měsíc. Rostliny byste nikdy neměli ohrozit přemokřením, mohlo by to vyvolat vznik plísní, ale stejně tak je nenechte zcela vyschnout.

close info I_life / Shutterstock.com zoom_in Muškát obráží po nevhodném zazimování.

Pravidelná kontrola

Během zazimování pravidelně kontrolujte, zda zvolené stanoviště muškátům vyhovuje. Kdyby nastala situace, že začnou výrazně růst, odstraňte případné květy a rostlinu uložte na chladnější místo. Muškáty by to vysílilo a v sezóně by se jim moc nedařilo. Stejně tak kontrolujte, jestli se na rostlinách neobjevili škůdci. V případě výskytu aplikujte odpovídající prostředek k jejich likvidaci.

