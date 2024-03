Perete zahradní rukavice a umíte se zbavit zápachů? Naučte se, jak rukavice správně čistit i zbavit pachů a prodlužte jejich životnost o několik sezón. Vždyť se budou ještě hodit!

Umíte pečovat o své zahradní rukavice?

Zahradní rukavice jsou během celé sezóny nutností, bez které se jen těžko obejdete. Na každé zahradě či dvorku se najdou práce, které je lepší provádět v rukavicích z mnoha důvodů. Tím samozřejmě materiál značně trpí, a navíc natáhne i nepříjemné pachy. Málokdo se však stavem rukavic zabývá a v okamžiku, kdy jsou na tom hodně zle, prostě koupí nové.

Pokud se rozhodnete rukavice prát, udělejte to raději ručně. V pračce by nemusely vydržet a to by byla škoda. Máte neoprenové nebo textilní rukavice? Podívejte se, jakým způsobem se o ně stará autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu Wooly's World.

Z jakého materiálu jsou vaše zahradní rukavice?

Někdy se může zdát, že zahradní rukavice mají v sobě neuvěřitelnou schopnost absorbovat každý odér a tekutinu. A vlastně je to tak. Rukavice jsou nejčastěji kožené nebo textilní s gumovými polštářky a takový materiál jistě natáhne špínu a pachy.

Teoreticky můžete také zvolit celogumové, které jsou snadno omyvatelné, ale brzy poznáte, jak moc se i vaše ruka potí. Práce v gumových rukavicích je rozhodně možná, ale ne vyloženě příjemná, především během horkých letních dnů.

Textilní rukavice můžete vyprat v pračce, ale snadno se může stát, že se praním poškodí. Proto raději perte v ruce, a pak si můžete troufnout na jakýkoli materiál.

I kožené rukavice lze v ruce nebo spíš na rukou prát a můžete to udělat například takto. Rukavice si navlékněte na ruce a dejte na ně trochu jemného mycího prostředku. Ruce si mněte, jako byste si je myli a na závěr je opláchněte čistou vodou.

Kůži rozhodně nesmíte rychle vysušit, jinak by ztvrdla. Proto rukavice osušte ručníkem a nechte volně schnout, případně je vyfénujte, ale jen studeným vzduchem.

Čištění zahradních rukavic sodou

Se špinavými a hlavně zapáchajícími rukavicemi se ale můžete snadno vypořádat. Jde to také bez praní. Pomůže vám s tím obyčejná jedlá soda, která má velmi široké využití v domácnosti i na zahradě. Výhodou je i to, že nijak neohrožuje životní prostředí. Pokud zvažujete její častější používání, určitě se podívejte po větším balení. Prodává se totiž také po půlkilových a větších.

Pokud chcete zbavit rukavice zápachu, pak bohatě postačí smíchat jedlou sodu s vodou, aby vznikla mazlavá pasta. Pastou dobře potřete rukavice a snažte se ji dostat hlouběji do materiálu. Rukavice není nutné prát, ale jen pastou důkladně potřít.

Až uschnou, voda bude odpařená a zbyde jen prášek. Pokud je ho hodně, stačí rukavice vyprášit venku na čerstvém vzduchu. Tento jednoduchý trik zbaví rukavice nejen nepříjemných pachů, ale také zabraňuje šíření bakterií.

Alkalická soda vytvoří podmínky nevhodné pro množení mikroorganismů a navíc, pokud ji neodstraníte stoprocentně, nic se nestane. Vašim rukám nijak neuškodí, nicméně může vysušovat pokožku.

