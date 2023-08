Jak se zbavit bezinky v zahradě: Trik s obyčejnou solí funguje spolehlivě

Zlobí vás na zahradě starý keř černého bezu? Je příliš košatý, rozložitý a zabírá spoustu místa? Zbavit se bezu může být docela složitý oříšek. I když ho celý pokácíte a zaříznete těsně nad zemí, je tak vitální, že bude bez problémů podrážet novými výhony. Co s tím?

Chcete se zbavit bezinky?

Nechcete se s bezinkou smířit? Je to přece jen úžasná dřevina, jejíž květy i plody užijete v kuchyni i zelené lékárně! Co by za bez jiní dali.

Bezinka se hodí ke všemu možnému

Možná si říkáte, bezu je všude dost, není potřeba mít na zahradě vlastní. No, ale možná stále neznáte všechny jeho výhody. Je totiž nejen léčivý a chutný, ale má i další využití. Pokud jste zruční a kreativní, určitě se ho nezbavujte.

Bobule černého bezu se používaly jako barvivo na textil a papír. Dřevo se používá k výrobě drobných řezeb i píšťalek. Z bezinky se také vyřezávaly dýmky. V antickém Řecku se z bezinky vyráběly harfy.

Černý bez se také používá k výrobě kosmetických výrobků. Zpracovávají se čerstvé i sušené květy, ze kterých jednoduše vyrobíte tonikum, vodu po holení nebo pleťovou masku.

Neholdujete-li ručním pracím, z bezinek lze také udělat pálenku. Z bobulek bez stopek je možné připravit mač, který si pak můžete nechat zpracovat v palírně. Pokud vás tvrdý alkohol neláká, vězte, že z bezu můžete udělat i dobré ovocné víno.

Nezapomeňte ani na to, že bezinka vás má chránit, a ještě nedávno se věřilo, že má magickou moc a odhání zlé duchy ze zahrady a od domu.

Na bezinku platí sůl i oheň

Pořád nic? Opravdu se jí chcete zbavit? Tak dobře. Pusťte se do toho s vervou, pomůže vám obyčejná sůl. Začněte tím, že se zbavíte maxima nadzemní části rostliny. Zůstane vám v zemi objemný a hluboce zakořeněný kořenový systém rostliny, který můžete doslova otrávit solí nebo jiným prostředkem.

Do řezu udělejte několik děr třeba vrtačkou nebo zářezů motorovou pilou a místo dobře prosypejte solí.

Pamatujte, že sůl rozhodně neprospívá ani okolním rostlinám, natož půdě a rozhodně patří k barbarskému zacházení se zelení. Právě z tohoto důvodu je nutná pouze aplikace do dutiny v řezu, aby se látky nedostaly jinam.

Takto odolné pařezy lze také vypálit. Je to možné až poté, co dřevo trochu vyschne a rozhodně mimo období zákazu zakládání ohňů. Hoření může být velmi pomalé, nicméně je také účinné.

