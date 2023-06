2 geniálně jednoduché způsoby, jak zabránit klíšťatům okupovat celou zahradu

Začalo období klíšťat, která se bohužel nevyskytují jen ve volné přírodě, ale v hojném počtu na ně lze narazit i na každé zahradě. Máme pro vás ověřené tipy, jak se nepříjemných roztočů účinně zbavit a eliminovat je.

Klíšťata jsou nepříjemní a nebezpeční roztoči, kteří se v posledních letech značně rozmnožili a číhají na nás v přírodě takřka na každém kroku. Protože se jedná o roznašeče nebezpečných chorob, je nutné se před nimi dostatečně chránit a nedávat jim zbytečnou příčinu k jejich nadměrnému rozmnožování. Chraňte tedy nejen sebe, ale i svou zahradu, ať je jejich výskyt ve vašem blízkém okolí co nejmenší. Jak na to?

Dejte vale klíšťatům na zahradě

Pokud chcete klíšťata na své zahradě eliminovat, základem je vytvořit prostředí, kde nebudou mít vhodné podmínky k životu. Klíšťata milují stinná zarostlá místa, a proto je důležité mít zahradu vzdušnou a bez neopečovaných lokalit.

Stejně tak potřebují tito roztoči k životu vlhké prostředí, které jim zajišťuje právě hustý porost a mnohé rostlinné zbytky, například hrabanka. V tomto ideálním mikroklimatu klíšťata úspěšně přežívají a dále se množí. Přizpůsobte proto vaši zahradu tak, aby se na ní klíšťatům nelíbilo.

Klíšťata číhají především ve vyšší trávě a zarostlém porostu. Zdroj: Shutterstock.com / Erik Karits

Pravidelně sekejte trávník

Klíšťata se velice často vyskytují ve vysoké trávě, a proto je důležité, abyste nezanedbávali její pravidelné sekání. Trávník udržujte setrvale krátký, nejlépe s délkou do 5 až 7 cm. Abyste výskyt těchto roztočů opravdu zamezili, je potřeba sekat i špatně dostupná místa, tedy v rozích zahrady a například kolem stromů a všude tam, kde je větší stín a vlhko. Posekanou trávu odstraňte a můžete ji třeba zkompostovat.

Vytvořte přírodní bariéry

Jestliže chcete znemožnit rozšiřování klíšťat z travnaté plochy ne cesty či do míst, kde máte posezení, vtvořte si na zahradě tzv. přírodní bariéry. Zabrání to jejich volnému přesunu do oblastí, kde trávíte vy nebo vaše děti nejvíce času. Vysaďte tedy kolem přístupových cest okrasné keře, rostliny a květiny.

Zvolit můžete dokonce takové, které klíšťata a další hmyz svou vůní odpuzují. Patří k nim například levandule, rozmarýn, máta, ale i česnek. Skvělým přírodním insekticidem jsou i kopretiny stračkolisté. Bariérou mohou být i samotné cesty, které vysypete například pískem, štěrkem, mulčem či oblázky.

Veškeré vlhké dřevo odstraňte

Pokud máte na zahradě vyskládané dřevo, mnohdy se jedná o lokality s jistou vlhkostí. Často jsou polena poskládaná u zdi domu nebo v těsné blízkosti jiných objektů, kde se pak často tvoří příhodné prostředí pro život klíšťat. Raději proto dřevo vyskládejte tam, kde je dostatek světla a sucho.

Vyrobte si účinný postřik

Jak ke snížení výskytu či likvidaci klíšťat můžete přispět? Vlastnoručně vyrobeným domácím postřikem. Je však důležité držet se několika důležitých pravidel. Chemické postřiky často obsahují mnoho bezpečných látek, které poškodí nejen samotné rostliny, ale často způsobují mnoho alergií i nám lidem. Máme proto pro vás hned 2 typy přírodních postřiků, které si můžete snadno během chvilky doma vyrobit.

Rozmarýn s levandulí a octem

Do nádoby vložte 2 velké hrsti čerstvého rozmarýnu a stejné množství levandule, přilijte 2 velké lžíce vinného octa a 2 litry vody. Nechte tuto směs projít varem, poté ji odstavte a přisypte 1 sáček sušeného rozmarýnu. Tento odvar přikryjte poklicí, nechte louhovat a postupně chladnout.

V tuto dobu se budou uvolňovat veškeré potřebné aromatické látky. Jakmile je roztok studený, přidejte do něho 2 velké lžíce vinného octa a tento koncentrát uchovávejte v uzavřené nádobě v ledničce. Po zředění ho můžete pomocí rozprašovače používat na inkriminovaná místa po celou sezónu.

Rozmarýn, ocet a levandule je skvělá kombinace proti klíšťatům. Zdroj: Shutterstock

Zkuste hřebíček se skořicí!

Další alternativou je podobně vyrobený odvar, tentokrát však z celého sáčku hřebíčku a alespoň 10 kusů celé skořice. Použijte stejné množství vody i shodný postup výroby a následné aplikace. Na klíšťata působí kombinace těchto dvou koření odpudivě, zamezí tak jejich výskytu na vaší zahradě.

Z koncentrátů lze vyrobit i repelent

Pokud si z obou těchto receptů odeberete do malé lahvičky koncentrát a zředíte ho 100 mililitry frankovky, můžete oba prostředky využít také jako repelent. Lze jimi postříkat nejen jednotlivé části těla, ale i oblečení. Budete tak dokonale chráněni doma na zahradě i na procházce v lese.

