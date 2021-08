Jak se účinně zbavit komářích larev v sudu nebo vodním jezírku?

Letošní počasí hmyzu dopřává. A tak komáři i jiný hmyz často znepříjemňují pobyt na terase i v zahradě. Víte, jak komáry nepěstovat ve vlastních sudech? Triků, jak se zbavit komárů a jejich larev v sudech s dešťovkou, je několik. Zjistěte, jestli by vám některý nevyhovoval!

Zdroje: mta-gelsen.at, buglord.com

Nepěstujte vlastní komáry

Problém s komáry máme všude a všichni. Ve městech jich bývá méně, ale nejvíce to záleží na blízkosti jakékoli stojaté vody. Tou může být cokoli. Zapomenuté konve s vodou na zalévání, nádoby naplněné během deště a samozřejmě objemné sudy na dešťovku stékající okapy přímo ze střechy. Líhništěm se stane i jakýkoli nefiltrovaný bazének či jezírko. U většiny nádob stačí odstranění vody alespoň každé dva týdny. Ale u sudů s vodu, které jsou určené k zalévání zahrady, s jejich častým úplným vyprazdňováním nepočítáme. Sudy jsou klasickým líhništěm komárů, ale i sudovou vodu, lze komárů zbavit.

Bohužel, komáry známe všichni moc dobře. Zdroj: Shutterstock.com / Dmitrijs Bindemanis

Způsobů jak se zbavit komárů je mnoho

Pokud byste zavítali do různých diskusních skupin na toto téma, dozvěděli byste se, že zahrádkáři používají různé, více či méně vhodné, metody. Problémem s dezinfekcí či jiným chemickým ošetřením sudové vody je, že z ní pijí také ptáci, případně jiná drobná zvířata. Dále vás budou přidané chemikálie limitovat v tom, na co budete moci ošetřenou vodu používat v zahradě. Pokud byste se chtěli komárů zbavit a zároveň použít vhodné, tedy ekologicky obhajitelné metody, zamiřte raději jiným směrem.

Víko nepustí komáry k vodě

Sud s vodou můžete ochránit víkem či mřížkou. Velké víko s výřezem na okap je vhodným způsobem, jak znemožnit komárům kontakt s vodou. Víko sudu si můžete koupit podle rozměru sudu. Výjimečně má i otvor na přítok z okapu. Pokud je to jen obyčejné plastové víko, budete muset otvor umě vyříznout sami, ale pro šikovného zahradníka by to nemusel být problém. Ideálně vyříznete otvor pro přítok vody v místě, kde přesně potřebujete, aby víko dobře pasovalo na sud i odvod z okapu.

Zabraňte komárům v kontaktu s vodou. Zaveďte vodu z okapu přímo do sudu uzavřeného víkem. Zdroj: juliasv / Shutterstock.com

Mřížkou se komáři nedostanou dovnitř ani ven

Další fyzickou zábranou je mřížka. Nejlépe nerezová s přesahujícími okraji, případně zapravenými do obruče objímající sud. Tak vám vznikne víko, které nechá vodu do sudu kdykoli odtéct. Listy, mechy a jiná znečištění se do sudu nedostanou a také zabrání komárům v kladení vajíček nebo případnému vylétávání ven. S mřížkou, případně mřížkovým víkem, se dobře manipuluje. Nebude vám proto bránit v častém používání sudové vody odběrem z vrchu.

Zbavte se komářích larev kapkou oleje

Další klasickou a hojně využívanou metodou je vylití malého množství stolního oleje do sudu. I velmi tenká olejová vrstva zabrání larvám komárů dýchat a ty velmi rychle uhynou. Tento způsob je rychlý, elegantní, ale má i nevýhody. Pokud používáte kohoutek na dně sudu k odvodu dešťovky, pak by vám olejová skvrna na hladině neměla vadit. Jestliže ale plníte konve nabíráním vody z vrchu, tenká olejová vrstva pokryje nejen hladinu, ale i konev a vaše ruce. Existuje několik triků, jak se oleje zbavit. Jenže pak je to jen krátkodobé řešení. V případě, že byste chtěli komárům zamezit v líhnutí po celou sezónu, museli byste olejovou vrstvu na hladině nechat po celou dobu.

Olej na hladině není ideální ani pro jezírko. I kdybyste olej odsáli papírem nebo mechanicky odebrali z hladiny, na krajích by vám zůstala mastná stopa.

Larvy komárů dýchají u vodní hladiny. Zdroj: Shutterstock.com / frank60

Lovení komárů v sudech i jezírkách

Samozřejmě i odlovení komářích larev je teoreticky možné. Ale kdo z nás chce trávit takovou činností každých čtrnáct dnů? Komáry za nás mohou lovit jiní, ale jejich použití je vhodnější v jezírku. Mnohé drobné rybky si s larvami poradí. Proto neváhejte a zjistěte si, které druhy si na larvách komárů smlsnou. V podstatě neznám důvod, proč by nebylo možné drobné rybičky pěstovat i v sudu, ale zatím jsem na takové originální řešení nikde nenarazila. Jestliže vás trápí komáři, pak neodhánějte ani ptactvo nebo netopýry. I ti vám od nepříjemného savého hmyzu pomáhají. Jejich výskyt můžete také podpořit speciálními budkami v blízkosti domu a zahrady.

Jezírka jsou krásným vodním prvkem, ale mohou se stát i líhní komárů. Pomohou rybičky. Zdroj: Shutterstock.com / White78

Biologický likvidátor komárů Bti

Za názvem Bti se skrývá Bacillus thuringiensis israelensis. Bakterie byla objevena japonskými pěstiteli bource morušového, kterým její výskyt decimoval populace vzácného hmyzu produkujícího hedvábná vlákna. Ze spor bakterie se uvolňují toxiny, které larvy komárů zaručeně zklikvidují. Prodávají se v tabletách, které se do sudu vhodí. Během jednoho dne zlikvidují larvy a také se z vody zcela vytratí. Používání tablet je rozhodně vhodnější než plošné postřiky, byť za pomoci Bti. Tabletu stačí do sudu vhodit každé dva týdny, abyste zajistili přerušení vývojového cyklu komárů. Bti je bezpečná pro člověka i drobná zvířata. Proto se domnívám, že v jezírku jej lze použít také, i když by v něm sídlily rybičky nebo žáby.