Jak se zbavit otravných komárů: Vyžene je droždí

Komáři nám dokážou znepříjemnit letní chvilky trávené na terasách a zahradách. Vyžeňte otravné létající torpéda pomocí droždí a dalších jednoduchých tipů.

Komáří „ženy“ nás obtěžují celou letní sezónu. Ale nejde jen o obtěžování, ale i o to, že komáři přenášejí všelijaké nemoci a lidé následně, po komářím štípnutí, umírají na žlutou zimnici, západonilskou horečku, nebo malárii. Samozřejmě se nejedná o naše české komáry, i když do padesátých let minulého století se například malárie vyskytovala na území Jižní Moravy. Samičky sají krev pro perfektní zdroj bílkovin, který je nutný k vývoji vajíček.

Komáří „muži“ nás nijak neohrožují, protože se živí pouze nektarem.

V obchodech lze sehnat mnoho výrobků proti komárům

Setkáte se třeba s elektrickým lapačem, který láká komáry a další hmyz na ultrafialové světlo, které má kolem sebe mřížku s elektrickým proudem. Prásk a je po něm.

Spirály proti komárům se dají zapálit na terase, abyste si mohli vychutnat vlahý letní večer u sklenky vína.

Ultrazvukové odpuzovače hmyzu jsou neslyšitelné pro lidi, a ani pro domácí mazlíčky. Stačí zasunout do elektrické zásuvky a je po komárech.

Koupit si můžete i elektrické odpařovače, které jsou k dostání s tekutou náplní nebo v suché formě jakýchsi polštářků.

Repelentní náramek si pořiďte například do lesa na houby nebo procházku. Ale nejlépe uděláte, když si objednáte náramek ultrazvukový! Není ani nijak drahý.

Domácí výrobky a tipy proti krvelačným komárům:

Droždí a cukr

Rozmíchejte si 0,2l teplé vody s pěti lžícemi cukr, nechte temperovat na pokojovou teplotu, a poté nasypte do této sladké vody půl lžičky sušeného droždí.

Pokud si nekupujete žádný nápoj v pet lahvích, udělejte výjimku a zajděte do obchodu. Vyberte tmavý plast, například pivo se dělá v tmavém provedení. Vypijte obsah, ale pokud jste opravdu vybrali pivo, asi se do výroby pusťte později, abyste si neublížili. Jestli jste nechali obsah na manželovi/manželce, jdeme se pustit do díla! Z pet lahve nožíkem odřízněte vrchní část, aby zbyla jen nádoba podobná skleničce. Stačí už jen naplnit vytvořenou past připraveným roztokem a pověsit na místo, kde se komáři vyskytují nejčastěji. Směs si připravte dvakrát do týdne čerstvou.

Rozmarýnový repelent

Hrst rozmarýnu nastříhejte a zalijte litrem vařící vody. Nechte louhovat jako čaj, na který jste ráno zapomněli – do úplného vychladnutí, celý den. Poté přidejte lžíci octa, promíchejte a přeceďte. Pak stačí přelít do lahvičky s rozprašovačem a můžete začít aplikovat. Uchovejte v ledničce.

Karafiátový repelent

Květy této květiny, která má nálepku z dob komunismu, využijte jako účinný repelent. Otrhané květy zalijte vroucí vodou, nechte opět louhovat klidně celý den, sceďte a můžete začít ochranu proti komárům používat. Opět uchovávejte v lednici.

Do domácích repelentů zkuste přidat trochu skořice nebo máty. Lze využít i éterické oleje, jako meduňkový, citronový, levandulový nebo tympánový. Ty si můžete máznout buď na pokožku, nebo nakapat do aromatické lampy.

Zkuste doplnit tělu vitamín B

Tabletkami, pivovarskými kvasnicemi nebo vhodnými potravinami. Budete komárům, ale nejen jim, zapáchat. Na vitamín B totiž reaguje i jiný hmyz, včetně klíšťat.