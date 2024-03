Už jste měli na zahradě nebo v kompostu tohle? Velké bílé larvy se mohou objevit i u vás. Je to důvod k obavám? Záleží na tom, o jaké ponravy se jedná!

Narazili jste v kompostu na podivné larvy?

Oplocená zahrada je jen lidský výmysl a drobná zvířata, ptáci ani hmyz naštěstí hranic pozemku nedbají. Naštěstí proto, že všechny tyto organizmy jsou nezbytné k dobře fungujícímu ekosystému, i když některé z nich na zahradě nejsou vítané.

Mezi různým hmyzem jsou to samozřejmě i škůdci, kteří se vesele v zahradách množí, spásají šťavnaté listy zeleně, ale i jinak ničí plody naší práce. Měli jste už někdy čest s těmito larvami?

Jde o larvy chroustů, a právě larvy těchto brouků vám názorně ukáže následující kratičký videopříspěvek z YouTube kanálu Kolo.craft. Takto vypadají!

Zdroj: Youtube

Pozor na brouky i jejich larvy

Takto vypadá larva, respektive ponrava chrousta a brouků podobných. Podobná je také například larva cikády nebo krásného zlatohlávka. A to, co z takových ponrav vyroste, není jediný důležitý rozdíl. Pro zahrádkáře je zásadní především to, jakou spoušť mohou ponravy na zahradě způsobit.

Zatímco atraktivní zlatohlávek se zelenými metalickými odlesky je nejen nádherný brouk, jeho larvy se sice mohou objevit v kompostu, nicméně vašim rostlinám ani kompostu nijak neškodí. Živí se totiž tlejícími organickými materiály. V kompostu nebo rozkládajícím se dřevě se vyvíjejí larvy až tři roky, pak dospějí, přemění se na zlatohlávka a čile se mají k dalšímu rozmnožování a produkci nové generace.

Oproti tomu ponravy neméně zajímavého brouka jsou pohromou a ani ne tak pro kompost, jako pro zbytek zahrady. Najdete je totiž nejen v organických zbytcích, které shromažďujete, ale také mělko v záhonech, v zimě se stěhuje až do hloubky jednoho metru nebo víc.

Ponravy chrousta nicméně zajímá především živý materiál čili kořínky rostlin. Milují jehličnany, proto jsou pohromou pro lesní školky, nicméně napadají i zemědělské plodiny či okrasné rostliny. Ponravy chroustů navíc v této vývojové fázi žijí velmi dlouho, a tak si budou na vašich rostlinách pochutnávat 4 až 5 let. Zelení se živí i dospělci, ale ti jsou aktivní jen v dubnu a květnu. Na rozdíl od ponrav umírají již po dvou měsících.

To, že ponrava chrousta spořádala vaši rostlinu, poznáte jen těžko, pokud ji nepřistihnete přímo při činu. Rostlina vypadá docela normálně, prospívá, ale najednou svěsí listy a začne usychat. Příčina se zdá být neznámá a v našich podmínkách častěji obviňujeme hraboše. Larvy chroustů ale s radostí pochroustají i kořínky vašeho trávníku, a to se pak projeví hnědnoucími skvrnami, typicky na několika místech, protože samička klade do jednoho místa až 80 vajíček.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Hlavička i nožky ponravy zlatohlávka jsou velmi drobné v porovnání s chrousty.

Jak čelit larvám chroustů a chroustků v kompostu a záhonech?

Všechno jsou to larvy velmi tlusté, bílé a stočené do půlměsíce. Po jejich bocích jsou rozeznatelné malé tmavé tečky, snadno rozpoznáte nahnědlou hlavu a tři páry nožiček v její blízkosti.

Ponrava zlatohlávka má však hlavičku velmi malou, jakoby vmáčknutou do tlustého tělíčka a nožičky úplně maličké, až bychom řekli zakrnělé. Tato ponrava se pohybuje vlněním po zádech. Za to chroustí larva má hlavu větší, která je dobře patrná a stejně tak jsou nožky delší a je dobře rozpoznatelné i jejich členění.

A pak je tu také chroustek letní, který to všechno zamotá. Je to brouk příbuzný s chroustem, respektive jeho menší varianta. Také jeho ponravy žerou kořínky živých rostlin a přežívají v půdě několik let. Chroustek v poslední době zamořil mnohé oblasti u nás a bohužel jeho larvy jsou laikovi špatně rozpoznatelné. Je to díky tomu, že se víc podobají ponravě zlatohlávka. Také jsou zavalitější s maličkou hlavou a nožičkama, což značně komplikuje identifikaci.

Co s ponravami dělat? Otázkou je, zda je výskyt larev opravdu hrozbou pro vaši zahradu. Zatímco u chrousta je to poměrně jasné, chroustek prý ve skutečnosti nepředstavuje tak závažný problém, jako výskyt jeho většího příbuzného. Ale kdo by to riskoval?! Navíc ponrava v půdě bude konzumovat podle svých možností, tedy nač přijde.

Pokud si nejste jistí druhem, ale také tím, zda ponravy likvidovat, můžete je rozhodně vyhodit daleko za pozemek. Okamžitě se opět zavrtají do země. Pokud máte drůbež, můžete ponravy nabídnout jí. Nicméně likvidace jen několika nalezených ponrav je jen začátek, protože patrně se v zahradě či její blízkosti nacházejí další. Často se proto na zahradě objevuje i krtek, který sice rozkope váš trávník, ale ponravami se také živí.

Ponravy můžete hubit pomocí organizmů, které jsou jejich přirozenými likvidátory. Jde o prostředky biologické ochrany a nabízejí je online laboratoře, které je produkují nebo obchodníci orientující se na prostředky šetrné k životnímu prostředí. Konkrétně jde například o výrobky obsahující živé juvenilní stádium nematod druhu Heterorhabditis downesi, ale také může jít o parazitické houby Beauveria a Metarhizium.

Pamatujte, že tyto živé organizmy je nutné skladovat při nízkých teplotách, například v lednici a mají jen omezenou životnost. Zcela přírodním způsobem likvidují ponravy bez chemického zamoření či ohrožení zahrady i celého ekosystému.

Také neuvážlivé užívání chemie totiž přispívá k šíření chroustů. Díky používání nešetrných pesticidů dochází k likvidaci také predátorů chroustů, kterým pak nic nestojí v cestě k přemnožení.

Zdroje: receptyprimanapadu.cz, thespruce.com