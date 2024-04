close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 19. 4. 2024 clock 3 minuty video

Mandelinka bramborová je dobře známý brouk. Neúnavně se vrací do zahrad a pase se na všem, co jí chutná. Nejsou to vždy jen brambory, ale také příbuzné lilky, rajčata nebo papriky. Pokud i vy bojujete s mandelinkami, měli byste vědět, jak se jí můžete zbavit i bez chemie.

Mandelinka bramborová: Pruhovaná pohroma Mandelinka bramborová není u nás žádnou novinkou, i když rozhodně nejde o původní český ani evropský druh. Nešlo však ani o nástroj imperialistů sloužící k poškození našeho zemědělství! Nejen k nám, ale do celé Evropy se pomalu rozšířila už v roce 1877 přes veškerá varování entomologů, kteří správně tušili, jak veliký problém může docela pěkný, ale nenažraný pruhovaný brouk pěstitelům způsobit. Boom zažily mandelinky především v době světových válek, kdy s bramborami i vojáky putovaly do všech koutů kontinentu. Zlobí vás rok, co rok americký brouk, jak se mandelince také přezdívá? Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu AgroBio Opava, který připravili pro všechny, kteří musejí mandelinkám čelit. Zdroj: Youtube Jak se zbavit mandelinky? To by byl úvod do dějin mandelinky i jejího životního cyklu a nejen to. Ve videopříspěvku jste se také dozvěděli, kdy užívat postřiky a jaké, ale existují i alternativy. Znáte je? Abychom nikomu nekřivdili, je třeba dodat, že i tato firma nabízí zcela přírodní produkty určené k ochraně zeleně, ale my se spíš podíváme na takové, které byste měli znát a mnohdy si je snadno připravíte i doma docela zadarmo. Proti mandelinkám můžete nasadit postřiky vlastní výroby, a to z bylinných nálevů, které se vyrábějí zhruba z kila rostlin macerovaných 24 hodin v 10 litrech studené vody. Proti mandelinkám se osvědčil řebříček, měsíček, ale také kopřivy nebo listy ořešáku či rajčat. Používá se běžně také bazalka, vratič nebo tabák. K postřiku se hodí také mýdlová voda s troškou oleje, případně také škrobem či jedlou sodou. Olej a mydlinky, případně pár kapek saponátu zajistí, aby se mastnota dobře promísila s vodou a aplikovaná vrstva byla velmi tenká a brouka zcela smáčela. Na této bázi funguje celá řada přírodních postřiků, které jsou k mání i v hobby marketech. Na tento typ postřiku se hodí například i vyhlášený neem olej z rostliny Azadirachta indica. Na dýchací ústrojí brouků můžete zaútočit pomocí sody a škrobu, které jej zlikvidují a vysuší. Lze je aplikovat společně s postřikem nebo jimi poprášit okolí a rostliny. Rostliny můžete také prášit dřevěným popelem nebo vápenným prachem. Obé je vhodné použít ještě ráno, kdy je rosa. close info Nataliia Maksymenko / Shutterstock zoom_in Mandelinka bramborová a její larvy, které už začínají mít barvu jako rodiče. Na pomoc povolejte slunéčka nebo vysavač Nutno také dodat, že s mandelinkami vám mohou významně pomoci i slunéčka sedmitečná. Obyčejné berušky se hodí k likvidací mandelinek i mšic a do zahrady se je můžete pokusit nalákat pomocí konkrétních rostlin. Milují bílé a žluté květy a velmi se jim zamlouvá kopr a a řebříček obecný. Fungovat by měl také měsíček lékařský, fenykl, pažitka, aksamitník nebo andělika. Jedním ze zásadních a neopomenutelných způsobů, jak se mandelinky zbavit ekologicky, je sběr larev či brouků přímo z rostlin. Protože jde o sice funkční, ale poměrně náročný způsob likvidace, začaly se vyrábět také sběrače či malé ruční vysavače, které vám práci ulehčí. Zdroje: thespruce.com, modrastrecha.cz

