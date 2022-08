Jak odstranit mech z dlažby a chodníku pomocí surovin z kuchyně: Které fungují?

Rozčilují vás stále dokola zarostlé spáry v chodníku a nevíte, jak se jich zbavit? Vyzkoušejte některý z odsvědčených triků na likvidaci mechu. A nemusíte kupovat drahé chemické prostředky. Snadno si vystačíte i s obyčejnými ingrediencemi za pár korun.

Mech je na pohled docela poetická a krásná rostlina, ale jen do té doby než se vám „usadí“ na zahradě. Obzvlášť, pokud patříte mezi ctitele krásných a čistých cest, které vdechují zelenému prostoru jistý podíl atraktivity a přehledného pořádku. To pak člověk hledá tu nejúčinnější metodu, jak říci mechu „ádijé“. Máme pro vás hned několik zaručených vychytávek, díky nimž budou vaše cesty opět jako z alabastru a vy se po nich budete probíhat s úsměvem.

Něco málo o mechu…

Mechy jsou výtrusné malé rostliny, kterým se nejvíce daří ve stínu na vlhkých místech. Rozrůstají se do různě hustých trsů a koberců, nejčastěji ve všech odstínech zelené barvy. Většinou dosahují výšky od 0,2 až do 10 cm. V přírodě jsou tyto rostliny velmi důležité, protože mají schopnost zadržovat vláhu celým povrchem těla a později ji postupně vypařují do okolí, takže se výborně podílejí na zvyšování vlhkosti okolního vzduchu.

Mechy jsou výtrusnými rostlinami, kterým je dobře ve vlhku a stínu, ale není to pravidlem. Zdroj: Profimedia

Na zahradě však přítomnost mechů nepotěší nikoho. Jedná se totiž o poměrně invazivní a rychle rostoucí rostliny, které mohou mimo volnou přírodu způsobit poměrně nepříjemné nesnáze. Jednou z nich je například zvedající se a nevzhledná dlažba na cestách či chodnících. Proto vám poradíme, co funguje na odstranění mechu.

Použijte vlastní ruce

Jedná se nejekologičtější metodu, ale zároveň také nejnáročnější a nejméně efektivní. Vlastně ji musíte ve většině případů stále opakovat až doby, než mech jednoho dne prostě neporoste. Nejpraktičtější je provádět tuto činnost pomocí malé úzké motyčky a škrabky. Pomocníkem vám může být i zahradní kartáč a režné koště. Mech byste měli ze spár pečlivě odstranit a následně ho řádně vymést. Do uvolněných čistých spár je dobré nasypat písek, který je bezpečně utěsní a zabrání mechu v dalším růstu.

Kuchyňská sůl

Velmi spolehlivým prostředkem na mech je obyčejná kuchyňská ingredience. Vezměte si na pomoc sůl, která mech zaručeně pokoří. Mějte však na mysli, že sůl by mohla snadno zlikvidovat i okolní rostliny, o které byste v žádném případě přijít nechtěli. Nejprve proto zvažte, zda je tato metoda pro inkriminované místo vhodná. Záleží i na druhu betonu a dlažby, protože některé druhy by mohly nehezky zbělat, nebo dokonce popraskat.

Posilněte sůl octem a saponátem

Vyrobte si jako účinný postřik roztok smícháním 0,6 l octa, 250 g soli, 1 dl saponátu a 100 ml vody. Veškeré ingredience za stálého míchání rozpusťte a nechte vychladnout. Poté můžete, nejlépe za slunného a teplého počasí, aplikovat směs na mech ve spárách a na dlažbě. Po několika hodinách působení a vyschnutí zlikvidovanou rostlinu vymeťte.

Jedlá soda nikdy nezklame

Jedlá soda je věrný přítel v odstraňování mnoha nežádoucích jevů. A i v případě mechu si umí poradit. Udělejte si likvidační směs z 1 l vody a 30 g jedlé sody a využijte jako postřik, který je lepší používat opakovaně po dobu několika týdnů. Snažte se však opět nezasáhnout případné okolní rostliny.

Jedlá soda je věrný přítel v odstraňování mnoha nežádoucích jevů. A i v případě mechu si umí poradit. Zdroj: shutterstock.com

Vezměte si k ruce alkohol

Výborně proti rozrůstání mechu funguje i alkohol. Stačí si vyrobit směs ze 100 ml alkoholu, 500 ml octa a 3 lžící kyseliny citronové. Roztok aplikujte jako postřik.

Zužitkujte dřevěný popel

V případě, že doma topíte v kamnech nebo máte krb, zničte prorůstající mech zbylým a účinným popelem. Jedná se o poměrně snadno dostupný prostředek, který mech do slova a do písmene udusí. Jeho pH je natolik vysoké, že mech úspěšně zničí.

