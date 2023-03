Jak se zbavit mechu v trávníku? Geniálně jednoduchý levný trik

I trávník má svého nepřítele. Je jím mech. Jak ho můžete tohoto příživníka zbavit? Máme pro vás pár skvělý trik!

Mech je krásný, hebký, pohádkový. A popravdě spousta z nás by si bez téhle „mechové zahrádky“ nedokázala představit žádný les. Jenže co je roztomilé v lese, na zahradě působí jako pěst na oko. Spousta zahradníků si s mechem neví rady a nedokáže se ho zbavit. Podle odborníků je ale chyba ve špatné péči o zeleň. Tady je šest nejčastějších chyb, kterých se pěstitelé trávníků dopouštějí. Neděláte také jednu z nich?

Sekáte příliš nakrátko

Trávník roste jako z vody, proto je logicky potřeba ho čas od času trochu „přistřihnout“. Jenže pokud to s krátkou délkou přeženete, jenom si uškodíte. Trávník se oslabí a nebude mít sílu se zahušťovat. Jeho místo po čase zaujme průraznější mech.

Co dělat jinak: Než se příště pustíte do sekání, zvolte na sekačce výšku sečení na 3 – 5 centimetrů. Tahle délka dodá vašemu trávníku hezký „sportovní sestřih“, ale zároveň mu ponechá možnost vstřebat vláhu a vitaminy. Výsledkem pak bude pěkný trávník, který nedá mechu šanci.

Příliš krátký sestřih trávníku neprospívá. Zdroj: Profimedia

Nutíte zeleň žít ve stínu

Slunce je pro trávník stejně důležité jako vláha. V jeho paprscích se lépe vyvíjí a roste. Pokud ale váš „zelený plácek“ leží ve stínu, nedivte se, že se v něm pak šíří mech. Ten je totiž naopak zvyklý žít v přítmí a vlhkosti, kde se mu daří. Pokud mu tyhle ideální podmínky vezmete, nebude vás obtěžovat.

Co dělat jinak? Prosvětlete prostor! Zkuste třeba prořezat stromy a vnést na pozemek trochu slunce. Pokud to nejde, pak namísto trávníku zasaďte zeleň, které přítmí nevadí. Dobrou volbou je třeba břečťan, barvínek, dymnivka žlutá, hluchavka žlutá nebo zběhovec plazivý.

Stín podporuje vlhkost a vytváří podmínky pro šíření mechu. Zdroj: Profimedia

Trápíte trávník dietou

Dieta je možná populární u lidí, ale v případě přírody moc neplatí. Všechno, co kvete a roste, potřebuje pořádnou dávku vitaminů a minerálů. Jedním z nejdůležitějších minerálů je dusík. Když ho trávník nemá, začíná chřadnout a ustupovat. A pak není divu, že mechové přesile neodolá.

Co dělat jinak? Kupte pro svého „zeleného kamaráda“ hnojivo. Pokud máte hlouběji do kapsy, vystačíte si s rohovou moučkou (dává se 100 g na 1 m²). V lepším případě sáhněte po kvalitnějších kupovaných hnojivech, které se uvolňují do půdy postupně. Stačí je proto aplikovat jen 3 x za rok!

Trávník potřebuje svou porci hnojiva, které mu dodá sílu čelit mechu. Zdroj: Profimedia

Váš trávník dostává „do těla“

Váš trávník leccos vydrží. Ale čeho je moc, toho je příliš. Pokud si z něj děláte „sportovní hřiště“ nebo vycházkové promenádní místo, nedivte se, že brzy začne ztrácet svůj objem. Je to logické – pokud po trávníku často pochodujete, dochází ke zhutnění půdy a trávníku se hůř dýchá. Pak už je jen otázkou času, kdy jeho místo zabere odolnější mech.

Co dělat jinak? Pořiďte si vertikutátor, který plochu trávníku hezky provzdušní. Jakmile vnesete do půdy trochu kyslíku, zamíchejte do svrchní vrstvy trochu písku s kompostovou zeminou. Uvidíte, jak se váš „zelený kamarád“ rychle vzpamatuje.

Časté chození po trávníku způsobuje jeho oslabení. Zdroj: Profimedia

Mulčujete bez rozmyslu

Tenhle způsob péče, když po sečení zůstává tráva na zemi, je v současné době trendem. Ale bohužel ne zrovna příliš dobrým. Zbytky trávy totiž vytvářejí nepropustnou hradbu, přes kterou se pak žádná voda a ani živiny nedostanou. A to je škoda!

Co dělat jinak? Omezte mulčování a raději posečenou trávu dejte na kompost. Říká se, že „méně je více“. To platí i při zalévání. Pokud trávník přelijete, nahráváte tomu, že půda se přemokří a stane se útočištěm mechu. Ten totiž má vlhkost extrémně rád!

Pokud mech na trávníku už máte, můžete využít skvělý trik za pár korun. Ve videu je návod, jak na to:

