6 základních chyb, kvůli nimž mech ničí váš trávník. Neděláte je?

Trávník plný mechu nevypadá zrovna moc esteticky. Dá se ho nějak zbavit a zajistit, aby se raději uchýlil někam jinam a hodně daleko? Zkuste naše tipy a uvidíte, zda se dá něco podniknout.

Mech v trávníku na jednu stranu někomu vyhovuje. Proč? Protože nemusí tak často sekat trávu. Možná budete překvapení, že těchto lidí je vcelku dost, jednoduše trávník extra neřeší. Ale naopak jsou i lidé, kteří si na krásném pažitu zakládají, a je to pro ně jakási chlouba.

Zkracujete příliš

Sekáte na co nejkratší možnou délku? Pro trávník to není zrovna to pravé ořechové, protože ho krátký sestřih oslabuje. Jakmile trávník projeví slabost, nastupuje mech, který toho rázem využije. Řešení je v nastavení sekačky na zhruba 4 cm.

Mech nevypadá v trávě úplně dobře. Zdroj: Shutterstock

Mulčování ano, ale…

Možná jste ten typ zahrádkáře, který rád mulčuje a to i při sekání trávníku. Mulčování trávníku má svá pravidla, která se bezpodmínečně musejí dodržovat, jinak může dojít právě k rozrůstání mechu. Ano, je to ekologické, ale provádějte to tak, jak se má. Mulčujte pouze za sucha, nejlépe zkracujte pouze o jednu třetinu délky, což ale znamená častější sekání (pokud máte rovnou zahradu, můžete zapřemýšlet i robotické sekačce, která mulčuje za vás).

Moc vody

Trápí vás mech jen v určité části zahrady? Omrkněte podklad, protože to může být i přílišným přemokřením půdy. Jestliže se voda vyskytuje na povrchu, můžete vytvořit malou škarpu a jí vodu odvést pryč. Pokud se jedná o podmáčené podloží, tam můžete využít drenážního systému.

Hnojivo

I trávník se musí hnojit, jinak dáváte šanci mechu se projevit, neboť ten si vystačí s minimem živin a brzo trávu udusí. Náprava je jednoduchá – hnojte. Ideálně hnojivy s postupným uvolňováním živin, která dají trávníku vše, co je třeba. Jak je to s podzimním hnojením se dozvíte v tomto článku:

Stín, mechů ráj

Kde je většinový stín po celý den, se trávě dařit moc nebude. Mechu naopak ano. Popřemýšlejte buď o prosvětlení koruny stromu, pokud tu možnost máte, nebo se na trávník v tomto místě vykašlete a vysaďte něco jiného. Ve stinných částech se daří břečťanu, barvínku nebo kapradinám.

Velký provoz

Mechům dáte příležitost i na místech s velkým provozem. Všimněte si na zahradě vyšlapaných cestiček, v těchto místech je půda sešlapaná, trávník taktéž. Tráva z takového místa vyklidí raději pole a mech má velkou příležitost k rozkvětu. Jestliže takové cestičky doma máte, měli byste je pravidelně provzdušňovat.

