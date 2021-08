Jak se zbavit mravenců v jahodovém záhonu: Dobře funguje trik se zubní pastou

Sezóna jahod je již dlouho v plném proudu a dnes už je má na zahradě skoro každý pěstitel. Chutnají dětem i dospělým. A nejen jim! Velmi často si na nich pochutnávají i kolonie mravenců. Jak se jich v jahodách zbavit? Přinášíme několik ověřených a fungujících tipů.

Zdroje: pest.bigbadmole.com, plantsheaven.com, homeguides.sfgate.com

Našli jste na zahradě spoustu okousaných jahod a rejdí po nich mravenci? Neházejte flintu do žita! Mravenci jsou sice i užiteční tvorové, ale na zahradě dokážou často udělat spousty škod a nechtěné rotyky. Kromě toho, že roznášejí mšice a ožírají plody, velký problém nastane, když začnou okusovat drobné kořínky pěstovaných jahodníků a ty pak strádají a zasychají. Listy vlivem kyseliny mravenčí postupně žloutnou a nové plody se buď nevyvinou, nebo jsou zakrnělé. A pro jahody mají mravenci obzvlášť velkou slabost. Rafinovaně je vykoušou zevnitř, takže zvenku plod kolikrát vypadá neporušený. Škodí i tím, že na svém těle a ve svém zažívacím traktu roznáší výtrusy moniliozy a jiných hnilob ovoce.

Mravenci a jejich klan

Mravenci žijí ve velkých koloniích a vytváří morfologicky odlišné kasty. V čele stojí vždy královna a zbytek tvoří bezkřídlé dělnice a okřídlení samci. Mraveniště opouští pouze pilné dělnice hledající potravu. Svá obydlí si obvykle zakládají tam, kde je teplo. Najít je proto můžete pod kameny, deskami, dlaždicemi, na terasách nebo cestách či ve skulinách zdí. Dělnice se pohybují po stejných cestičkách, přičemž pokud najdou zdroj potravy, začnou vylučovat feromon, jímž si označují cestu. Čím více feromonu, tím více mravenců.

Poslední dobou se hitem proti mravencům stala zubní pasta s fluorem. Zdroj: profimedia.com

Vsaďte na vše, co jim nevoní

Mravenci jsou velmi citliví na pachy. V případě, že se v jejich blízkosti nachází vůně, které jim vadí, neváhají a dané místo opustí. Právě proto využijte tento nejjednodušší způsob, jak se mravenců zbavit či je alespoň odlákat od vašich jahod. Stačí, když okolo nasypete skořici, kávu, sůl či pálivou papriku.

Velice dobře funguje, když mezi jednotlivé jahodníky položíte osolený celer posypaný skořicí, což způsobí, že se mravenci za pár dní odstěhují. Skvělým pomocníkem je také jalovcový list, kerblík, majoránka a hřebíček. Poslední dobou se hitem stala dokonce zubní pasta s fluorem. Můžete ji sem tam vymáčknout po celém záhonu s jahodami.

Účinnou zbraní jsou také čerstvé bylinky, které jsou nenáročné na pěstování. Ne nadarmo pěstovaly naše babičky na záhoncích se zeleninou například mátu, levanduli, majoránku nebo tymián.

Co takhle mravence přestěhovat?

Mravenci jsou nároční a mraveniště si budují na příhodném místě pro jejich život. Zkuste jim nabídnout lepší alternativu. Jak na to? Vezměte starý květináč, nejlépe hliněný. Vystelte ho slámou a přidejte dovnitř trochu cukru nebo medu, přilákají je i drobné zbytky masa. Květináč postavte do blízkosti mraveniště dnem dolů. Bude to sice trvat několik dní, ale mravenci se postupně přesídlí. Pak už stačí květináč i s mravenci nabrat na lopatu a odnést daleko od vaší zahrady.

Kolem rostlin posypte vrstvu mulče z cedrového dřeva. Odpuzuje mravence. Zdroj: profimedia.com

Vsaďte na prášek do pečiva

Obyčejný bílý prášek zajistí také ochranu vašich jahod. Obsahuje totiž tři důležité složky v boji s mravenci. Jedlou sodu, kyselé soli a škrob. Nejzákeřnější je právě jedlá soda – hydrogenuhličitan sodný, který mravence vlastně nafoukne a vzniklý plyn je ve výsledku roztrhne. Nadýmání podpoří i kyselé soli jako jsou hydrogenvinan draselný a dihydrogenfosforečnan vápenatý. Takže posypte záhon s vaší oblíbenou jahodovou lahůdkou práškem do pečiva a mravenci už vám ji nebudou ujídat.

Mulč v boji proti mravencům

Kolem rostlin posypte vrstvu mulče z cedrového dřeva. Odpuzuje mravence. Určitě se vyhněte používání borovicové slámy, protože tu mají mravenci naopak oblíbenou a dali byste jim zázemí, které by jim bylo velmi vhod k hnízdění.