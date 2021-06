Nejúčinnější způsoby, jak se zbavit pařezů na zahradě: Ekologické i drastické

Určitě se vám to stalo, a pokud ne přímo vám, znáte jistě někoho, kdo se mordoval s vykopáním pařezu ze zahrádky. Stalo se to i mně. A až teď, když pátrám po tom, jak to lze všemožně udělat, držím si hlavu v dlaních a nechápu, proč jsem se tak nadřela. Způsobů, jak dostat nechtěný pařez, je samozřejmě mnoho, ale ne všechny jsou tak velmi fyzicky namáhavé.

Stejně jako já určitě dopadlo mnoho lidí, které odradila vidina těžké práce. Přitom je možné si pařez i ponechat a využít jej na zahradě jako nápaditou dekoraci, jako pohodlné sezení nebo nohu ke stolu, jako hračku pro děti, kterým zde můžete vybudovat třeba sídlo pro skřítky. Nápadů je hodně. Pokud už máte ale rozhodnuto, a pařez na zahradě nechcete, zde je několik nápadů.

Kořeny – hrozba každého odstranění

Nejdůležitější je odstranit kořeny. A to je samozřejmě také nejtěžší – ale také odvislé od toho, jak velký, starý a vysoký strom byl. Já jsem se nadřela i s kořeny keříků na tropické zahrádce – trvalo mi půl dne, než jsem je sekyrkou přesekala a vytahala ven, abych mohla všude položit dlažbu.

A právě přeřezání kořenů, které pařez drží v zemi, je jedna z taktik.

Mechanicky, nebo chemicky?

Chemický způsob má tu výhodu, že zničí i kořenový systém, ale není tak šetrný k okolí. Chemický prostředek se opakovaně aplikuje na místo v blízkém okolí pařezu, dokud nedosáhneme cíle. Navíc je chemická likvidace pařezů dlouhodobější proces. Vodorovnou plochu pařezu je třeba naříznout motorovou pilou do hloub­ky asi pěti centimetrů a do vzniklé drážky jednou za rok nasypat kuchyňskou sůl nebo ledek. Rozpad pařezu lze urychlit a drážky zakrýt zatíženou igelitovou fólií, aby se sůl nevyplavovala dešťovou vodou.

K likvidaci pařezů chemickou metodou můžete také zakoupit průmyslově vyráběné odstraňovače pařezů na bázi herbicidů.

Potřebujete-li se pařezu zbavit hned, nezbývá, než ho ze země mechanicky vyrvat i s kořeny. Kolem horní části kmenu – pařez by tedy měl být vyšší – obtočte pevné lano nebo řetěz a s pomocí techniky, ideálně traktoru nebo řetězového zvedáku s pákou, pařez vytrhněte. Můžete proces urychlit i tím, že okolí pařezu mírně odkopete a odhalené kořeny budete průběžně odsekávat.

Ekologicky: Houby!

Daleko ekologičtější metodou jsou například houby. Řekněme si ale, že žádný jeden ideální způsob neexistuje. Proto se musíte sami rozhodnout a uvědomit si, za jak dlouho chcete mít pařez pryč. V případě hub to totiž potrvá, ale zase, než pařez ze zahrady zmizí, právě jej lze použít jako dekoraci: Můžete do něj dlátem nebo motorovou pilou vyhloubit prohlubeň a nasypat do ní zeminu – a přírodní květináč je na světě. Na vyšší pařez lze připevnit třeba ptačí budku.

Ale zpět k houbám. Jak to funguje? Do pařezu pilkou či vrtačkou uděláme dírky a dřevo naočkujeme vybranou houbou. Použít lze dokonce i chuťově vynikající hlívu ústřičnou, penízovku sametonohou, Jidášovo ucho, shiitake a další. Když se chytí, můžeme sklízet plodnice. Využijete je tak nejen v kuchyni, ale dosáhnete i svého cíle – pařezu se jen lehce dotknete a on odlétne jako fotbalový míč! Hlívu lze pěstovat na pařezech po zdravých stromech, například topolu, osiky, dubu, olše, břízy, ale i ovocných dřevinách. Na dřevě jehličnanů prosperuje například hlíva holubí. Houby totiž mají schopnost rozkládat dřevo.

Vypalování

Hodně lidí volí i metodu vypalování pařezu, kdy se do dřeviny navrtají dírky a do nich se nalije topný olej nebo petrolej. Nikdy nepoužívejte benzín. Pak se počká několik týdnů, než dřevo hořlavinu pořádně natáhne, a ještě před samotným podpálením je lepší nakapat do děr petrolej. Pařez může doutnat i několik dní a je třeba mít oheň pod kontrolou. Ale pozor – tady je zádrhel: Tato metoda nemusí být vždycky úspěšná a lze ji použít jenom v místech, kde nehrozí riziko ohně či vzplanutí. Po zapálení kořenů – tedy pařezu počítejte s velice dlouhým hlídáním ohně. Pařez navíc nesmí být čerstvý, ale již nějakou dobu zaschlý, aby z něj nevytékala míza.

Zkrátka a dobře – kdybych teď stála před stejným problémem, myslím, že by moje dítě mělo super atraktivní domeček pro skřítky, a já bych nepoznala, jak bolestivé mozoly mohou být!