První jarní plevel: Zasáhněte už v březnu, jde to skvěle i bez chemie. Podívejte

Jaro už se hlásí o slovo a příroda se probouzí k životu. Na zahradě už je hojně co dělat. Spolu s prvními jarními kvítky se o slovo začal hlásit i drobný plevel, jeden z nepřátel zahrádkářů. Neusněte na vavřínech a zamezte jeho rozrůstání právě teď. Na chemii rovnou zapomeňte, máme pro vás několik tipů, jak na to přírodní cestou.

Nádherná zahrada je chloubou každého zahrádkáře. Všechna ta krása, která vám vzniká pod rukama není bez práce a je několik věcí, které dokážou pěkně otrávit den. Jednou z nich je nekonečný boj s plevelem a není nikdo, komu by se vyhnul. Naštěstí vám přinášíme hned několik tipů, jak se plevele zbavit už nyní, v jeho začátku a navíc bez chemie!

Pryč s plevelem

Zbavte se plevele jednou pro vždy. Nenechte se otrávit nekonečným pletím a rytím, věnujte čas daleko příjemnější práci na zahrádce.

Jak se efektivně nezvaného hosta na záhonech a v trávníku zbavit, se podívejte ve videu:

Nejjednodušší cesta je samozřejmě koupit chemickou variantu postřiku v obchodě, jenže plevel často prorůstá záhony s úrodou, kterou s chemickou příchutí jíst samozřejmě nechcete. Navíc jsou chemické zbraně proti plevelům často škodlivé pro domácí mazlíčky, a tak je v mnoha případech lepší si poradit přírodní cestou. Variant je naštěstí hned několik.

Kořalka nejen do skleničky

Samozřejmě můžete jít na plevel pěkně postaru, nasadit rukavice a jeden po druhém i s kořeny vytrhat ze země. Práce je to úporná, zdlouhavá a časem se ukáže, že velmi málo efektivní. Místo takové ztráty času, pozvěte plevel raději na panáka, samozřejmě obrazně řečeno. Nechtěných rostlinek se můžete zbavit pomocí alkoholu. Stačí si připravit roztok třech lžic vodky a dvou šálků vody, nalijte jej do rozprašovače a opakovaně nastříkejte na nechtěné rostlinky. Alkoholová sprcha plevel vysuší a on uhyne.

Postříkejte plevel alkoholovým roztokem, za pár dní rostlinka zahyne. Zdroj: shutterstock

Povolejte netkanou textilii

Další spolehlivou metodou je mulčování. Povolejte do zbraně černou netkanou textilii nebo obyčejné noviny. Plevel nejprve zastřihněte a poté jej zakryjte buď textilií, nebo novinami. Zamezíte tak přístupu světla vzduchu a rostlinka se vyčerpá a uhyne. Je to mnohem efektivnější způsob než rytí. Pokud byste se chtěli zbavit plevele rytím, přerušíte kořeny jen některým rostlinkám a tím, jak půdu otočíte, dostanou se ke světlu zase plevelová semínka, která byla dosud skryta a boj započne nanovo.

Jedlá soda a obyčejná voda

Plevele se můžete zbavit i obyčejnou vodou. Samozřejmě se nedá utopit, pokud jej ale zalijete vroucí vodou, rostlinka i s kořeny se spálí a uhyne. K efektivnímu vyhubení plevele můžete použít ještě jedlou sodu. Postup je jednoduchý. Místo, kde se plevel nachází, zasypejte bikarbonou a nechte působit. Opakujte několikrát za sebou a uvidíte, že bílý prášek bude mít v tomto souboji navrch.

Než se s plevelem pustíte do lítého boje, ujistěte se, že nejde o léčivé bylinky, které by vám mohly pomoci. Zdroj: shutterstock

Opravdu se chcete plevele zbavit?

Plevel je samozřejmě nechtěný návštěvník v mnoha koutech zahrady, ale zkoušeli jste se někdy podívat, o jakou rostlinku se konkrétně jedná? Je totiž dost možné, že to, čeho se chcete tak úporně zbavit, je léčivka s blahodárnými účinky na lidský organismus. Než se tedy pustíte do likvidace plevele, vyhledejte si o bylince co nejvíce informací, třeba vám může pomoci s nejrůznějšími zdravotními neduhy a byla by škoda její léčivou sílu nevyužít.

