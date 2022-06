Jak se naše babičky zbavovaly plevelu: Jednoduchý trik s mýdlem, který funguje

Plevel je nepřítel všech zahradníků. Bez pozvání vtrhne na vaše záhony, chodníčky a skalky a začne na nich zběsile růst. Co s ním?

Ano, plevel je neurvalý, rozpínavý a naprosto nekontrolovatelný. Proto je s ním těžké pořízení. Nárokuje si hodně místa, nejlepší vláhu i živiny. Jak se téhle „zelené džungle“ můžete zbavit?

Na českých zahradách se můžete setkat se čtyřmi nejčastějšími druhy plevelů – pcháčem rolním, pěťourem maloúborným, který je až z dalekého Peru, a bršlicí kozí nohou. Abyste si nemysleli, všichni z téhle trojice mají jedno společné – jsou neuvěřitelně houževnatí. Tam, kde zapustí kořínek, se jich velmi těžko zbavíte. Tragédie začíná, když se tihle „zelení tyrani“ začnou vysemeňovat a umocňovat své vedoucí postavení na vašem pozemku. Nenechte to proto zajít příliš daleko a začněte jednat dřív, než bude pozdě.

Pcháč rolní patří mezi nejrozšířenější plevel na světě. Zdroj: Profimedia

Vymítač plevele – jedlá soda

Nejjistější je vyřídit si to s plevelem ručně. To si můžete dovolit jen v případě, že máte na zahradě jen pár kousků. Pokud máte pozemek porostlý divokou zelení, zbytečně byste na tom nechali nervy, energii i ruce. Co teď? Při větší invazi plevele doporučujeme vyzkoušet hubící přípravky, které si můžete namíchat sami doma. Skvělá je třeba jedlá soda, která zlikviduje planou zeleň mezi dlažbou.

Jak na to: Nasypejte trochu hydrogenuhličtanu sodného na postižená místa, nechte působit a uvidíte, že za pár dní nevzhledné chomáče zmizí.

Chytrá octová past

Ocet stojí pár korun a všichni ho máme doma. A není divu, vždyť pomáhá na všech frontách, kromě ochucování jídel, je výborný při mytí oken, leštění nábytku nebo dokonce i při ranní hygieně. Dobrá zpráva je, že pomáhá i v případě hubení plevele.

Jak na to: Smíchejte ocet s vodou v poměru 1:3. Směs nalijte na postižená místa a nechte působit. Stejný postup opakujte do té doby, dokud plevel nezmizí. Chcete, aby tahle „smrtící dávka“ měla větší grády? Přimíchejte do ní ještě trochu jedlé sody (hydrogenuhličtanu sodného).

Nejjistější je vyřídit si to s plevelem ručně. Pomoci mohou ale i roztoky s jedlou sodou, octem, solí nebo alkoholem. Zdroj: Profimedia

Sůl likviduje plevel, ale opatrně s ní

Další domácí přísadou, která funguje v případě hubení plevele, je sůl. Nejenže vás zbaví nežádoucího porostu, ale zároveň zabrání i klíčení semen.

Jak na to: Připravte si 2 litry vroucí vody a nechte v ní rozpustit 1 kg kuchyňské soli. Výsledný roztok nalijte na postižená místa a nechte působit. V případě potřeby stejný postup opakujte znovu.

Pozor: Sůl používejte spíše na plevel v dlažbě, nepoužívejte ji přímo do záhonů, zničila by i květiny nebo zeleninu.

Tekuté mýdlo a alkohol

Jak se říká, kapka dobrého alkoholu neškodí. V případě plevele určitě ne. Pokud máte doma vodku nebo jiný tvrdý alkohol, povolejte ho do zbroje. Má totiž neobyčejnou schopnost vysušit plevel.

Jak na to: 30 ml vody smíchejte s 300 ml vody. Do směsi přidejte ještě trochu tekutého mýdla a šup s tím vším na plevel.

Směs alkoholu, vody a mýdla plevel vysuší. Zdroj: Profimedia

