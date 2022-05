Jak se zbavit slimáků: Přilákejte na zahradu ježka, spořádá je všechny

S počínající zahrádkářskou sezónou začíná bohužel i období prudké invaze slimáků. Častokrát jde doslova o boj na život a na smrt. Víte, jak se jich efektivně zbavit, aby vaše vypěstovaná zelenina skončila u vás na stole, a ne v útrobách těchto obtížných plžů?

Slimáci jsou jedním z úhlavních nepřátel všech zahrádkářů

A nastupující teplé počasí s občasným deštěm hraje těmto predátorům pěkně do karet. Na zahradě už se zelenají první pěstované plodiny a pro všechny slimáky je to ráj, kde si skvěle pochutnají. Bohužel dokáží sežrat úplně všechno, a navíc i neskutečnou rychlostí.

Slimáci dokonce moc neřeší, jestli žerou rostlinu nebo živočicha. Jsou od přírody vlastně kanibalové a mrchožrouti, protože se běžně živí i mrtvými tvory s měkkým tělem, jako jsou jiní plži nebo třeba žížaly.

Maso si však dopřávají jen výjimečně. Nejvíce milují zeleninu, některé druhy ovoce a mnohdy nepohrdnou ani okrasnými rostlinami. Často se vyskytují v hojném počtu i na kompostech, kde mají k obživě dostatek rostlinného odpadu.

Slimáci jsou jedním z úhlavních nepřátel všech zahrádkářů. Zdroj: shutterstock.com

Slimáci jsou nejaktivnější v noci

Slimák (Limax) je rod plžů z čeledi slimákovitých. Původně některé druhy žily jen v některých oblastech Evropy, západní Asie či severní Afriky. Postupem času byly vlivem člověka rozneseny do všech koutů světa a v posledních letech se zvýšil jejich výskyt i u nás. Jedná se především o plzáka španělského (Arion vulgaris), který se k nám dostal z Pyrenejského poloostrova. Dalšími útočníky na vaší zahradě může být i slimák největší nebo popelavý.

Jedná se o hermafrodita, který svá vajíčka klade na tmavá vlhká místa. Jejich velikost a barevný odstín se váže ke každému konkrétnímu druhu. Například plzáka španělského poznáte podle typického oranžovohnědého zbarvení, popelavý je světle šedý s tmavými pruhy a bývá extrémně dlouhý, klidně i 20 cm. Nejaktivnější jsou slimáci během noci.

Manuální sběr je nejúčinnější

Jde o jeden z nejpracnějších způsobů, ale zároveň i nejúčinnější. Počítejte však s pravidelností. Ideální je pustit se do sběru hned po ránu, slimáky je totiž v tu dobu nejlépe vidět. Během dne je vyšší teplota zahání do podzemních úkrytů. Sesbírané slimáky odneste co nejdále do vzdálené přírody, kde se nevyskytují další zahrady.

Se slimáky si dobře poradí ježci

Jde o velice roztomilé zvíře, které je zároveň pro přírodu i pro vaši zahradu nesmírně užitečné. Na našem území žijí dva druhy ježků, východní a západní. Liší se od sebe jen nepatrně. Pokud si na zahradě udržíte ježky, budete mít po starostech se slimáky. S radostí si na nich smlsnou a během jedné noci jich zlikvidují opravdu velké množství - až 70 g! Takže čím více ježků se u vás zabydlí, tím lépe.

Ježci milují i hmyz

Ježci jsou také výbornými požírači mnoha druhů nepříjemného hmyzu. Nejvíce si libují na housenkách a larvách. Čas od času si ježek dopřeje i menší myš nebo žábu.

Jak přilákat ježky? Dejte jim „bydlení“

Jestli máte v zahradě u země pevný plot, bude potřeba umožnit ježkům snadný přístup otvorem o velikosti alespoň 10 x 10 cm. Dalším prvkem, který podstatně zvýší pravděpodobnost výskytu ježků na vaší zahradě, je vhodný úkryt. S přehledem postačí hromada větví, listí nebo suché trávy. Ježek se zde rád zabydlí, obzvlášť, když to bude v klidné a stinné části zahrady.

Dalším prvkem, který podstatně zvýší pravděpodobnost výskytu ježků na zahradě, je vhodný úkryt. Zdroj: shutterstock.com

Ježek potřebuje bezpečí

Pro ježky jsou rizikem místa, kde mohou spadnout do vody. Snažte se proto zabezpečit nádrže a jezírka tak, aby do nich buď neměly ježci přístup, anebo aby měli možnost se z vody pohodlně dostat ven.

Současně je dobré, když je někde k mání voda k pití. Jestli chcete být na ježky obzvlášť přívětiví, dejte jim do blízkosti jejich „domečku" misku s vodou.

Zdroje: www.priroda-zahrada.cz, www.receptyprimanapadu.cz, www.hobby.instory.cz