Šest blbuvzdorných rad, jak vyhnat slimáky ze zahrady

Máme tu období slimáků na plné pecky. Žerou vše, na co vlezou! Vztek, nadávky, někdy i pláč. Tak se pojďte podívat na 6 rad, které by vám mohly pomoci.

Plzáci jsou každoroční „vopruz“. Někdy nechápu, kde se jich taková spousta bere. Letos jsem si tu již dvakrát stěžovala, že mi ožrali cuketu a okurku. Cuketa přežila…začala plodit, ale z roztomilých mini cuketek zbylo jen torzo! A to na slimáky vyrážím po dešti opakovaně! Letos je to nějaké zapeklité.

Problém je, že u nás přemnožení plzáci španělští, nemají žádné nepřátele. Jsou tak velcí, že je každý nechává být. Jediný indický běžec (druh kachny) si na nich pochutnává, ale ne každý chce mít doma pobíhající kachny.

Slíbených 6 tipů:

Sbírání

Za mě nejúčinnější metoda. Milovníci přírody je mohou odnášet ze zahrady pryč, což má efekt pro milovníky, ale ne pro další rostliny. Pokud jste se rozhodli pro odnášení, nezapomeňte, že plzák za noc ujede 50 metrů a rád se vrací... Nebo je házejte do kýblu a zalijte vařící vodou. Jistá a rychlá smrt.

Měděná zábrana

Nastražte na ně bariéry z mědi. Když se pokusí je překonat, dostanou elektrickou ránu. Mě by to tedy odradilo..

Štěrk

Místo mulčovací kůry použijte k náchylným rostlinám štěrk. Slimákům se po štěrku moc dobře necestuje.

Pivo

Nachystejte past. Vykopejte díru na pet lahev. Petce uřízněte vršek a nalijte do ní pivo. Nesmí být nealkoholické, na to se vám vyprdnou! Petku vložte do vykopané díry, aby se jim dobře nastupovalo na palubu!

Lógr z kávy

Vylijte k rostlinám lógr, ten slimáci nesnáší a kofein je pro ně jedovatý. A ke všemu i lógrem pohnojíte! Dvě mouchy jednou ranou.

Granule na slimáky

Speciální granule šetrné pro přírodu. Neuškodí ani domácím mazlíčkům. Upřímně, jsem už tak naštvaná, že si pro ně zítra dojdu. Už si nevím rady a alespoň jednu cuketu si chci letos ugrilovat!

Nikdy nelze odhadnout plzáckou sezónu, ale pokud bude horší a horší, asi se na pěstování vykašlu, protože toho smutku a nervů by bylo mnoho!