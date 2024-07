Chcete si úspěšně zachránit letošní úrodu před útokem slimáků? Poradíme vám, jak se jich efektivně zbavit!

Pěstitelé versus slimáci. Zápas, který se každoročně opakuje. Pokud chcete, aby vaše vlastnoručně vypěstovaná zelenina skončila u vás na stole a ne v útrobách slimáků, využívejte pravidelně prostředky, které nemají v lásce a vyhýbají se jim velkým obloukem.

Jak na likvidaci slimáků? Co opravdu funguje a co je jen mýtus? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanálu Buildex Magazín:

Zdroj: Youtube

Česnek

Vyrobte si na slimáky účinný česnekový sprej. Odpudí nejen tuto nepříjemnou havěť, ale i mšice. Zároveň skvěle funguje i na likvidaci padlí na listech. Oloupejte si jednu celou hlávku česneku a stroužky rozmixujte společně s 250 ml vody na kaši. Následně směs rozřeďte 700 ml vody spolu s 30 ml libovolného tekutého mýdla. Znovu vše promíchejte a poté nalijte do čisté sklenice.

S likvidací slimáků vám pomůže obyčejný česnek.

Nechte louhovat přes noc, aby měl česnek čas uvolnit své silné sloučeniny síry. Druhý den směs sceďte přes plátýnko nebo jemné sítko a nalijte česnekový roztok do lahvičky s rozprašovačem. Mezi použitím uchovávejte v lednici. Ohrožené rostliny nastříkejte vždy večer. Sprej aplikujte na listy z obou stran, a to po dobu několika dní. Používejte ho pravidelně po dešti a jedenkrát do týdne jako účinnou prevenci.

Pivo

K hubení slimáků přispěje i obyčejné pivo. Udělejte si z něho účinnou past. Nalijte do hlubší misky nebo uříznuté spodní části PET lahve pivo a rozmístěte několik takových nádob po zahradě. Vždy je umístěte do půdy tak, aby byla jejich horní část v její úrovni. Slimáky neodolatelně přitahuje vůně pivních kvasnic, která je ve výsledku dovede k záhubě. Vždy po týdnu nalijte do pastí čerstvé pivo.

Kávová sedlina

Slimáci nesnášejí aroma kávy. Proto nevyhazujte lógr od kávy, raději ho rozházejte do blízkosti ohrožených plodin, na které si slimáci chodí smlsnout.

Ostrý povrch

Slimáci mají jemné tělo a vyhýbají se povrchům, které jsou pro ně nebezpečné. Výborným řešením je tedy i ochranná bariéra z pilin, písku, kamínků, skořápek, plechu, brusného papíru nebo vápna.

Aromatické rostliny

Proti slimákům fungují i některé aromatické rostliny jako například levandule.

Proti slimákům fungují i některé aromatické rostliny. Vysázejte tedy okolo rizikových míst česnek, cibuli, kopr, fenykl, levanduli, pažitku, šalvěj, tymián, bazalku nebo rozmarýn. Plžům nevoní ani květiny jako frézie, hortenzie, denivky, lichořeřišnice nebo kerblíky.

Zdroje: www.thegarlicfarm.co.uk, www.nelenprozelen.cz, www.idnes.cz