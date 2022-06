Zbavte se slimáků! Skvěle funguje kapradinový hnůj. Jak ho vyrobit a používat?

Slimáci jsou jedním z největších nepřátel všech zahrádkářů a pěstitelů a umí s úrodou tolik očekávané zeleniny pořádně zatočit. Proto se už snad odpradávna šíří mezi lidmi nejrůznější řešení, jak se slimáků zbavit. Způsobů existuje hned několik, ne všechny ale stoprocentně fungují. Na jeden z nich se ale můžete zcela spolehnout. Zkoušeli jste už kapradinový hnůj?

Zdroje: cs.green-encyclopedia.com, cs.garden-experts.net, living.iprima.cz

Mezi zahrádkáři se šíří spousta a spousta „zaručených” rad, jak vyhnat slimáky ze zahrady jednou pro vždy. Jenže ne všechny tyto postupy skutečně fungují a častokrát se stává, že je jejich účinnost pouze dočasná, anebo zkrátka nefungují vůbec.

Slimáci umí s úrodou pěkně zatočit. Zdroj: Shutterstock

Poměrně dost pěstitelů vsází na metodu se solí, kterou nasypou kolem záhonů a ona pak slimáky rozleptá. Jenže jde o ten dost možná nejhorší způsob. Nejenže jde o zásadně drastický způsob, který slimáky nemilosrdně zabije, ale zároveň se sůl vsakuje do půdy, v důsledku čehož se poškozuje. To pak může mít nepříznivý vliv na růst rostlin. Mnohem lépe uděláte, když si připravíte hnůj z kapradí.

Jak funguje kapradinový hnůj

Listy kapradí, případně také kořeny, obsahují mnoho látek, které slimáky i šneky výrazně odpuzují. Tito plži obsažené látky cítí už na dálku, a tak se obloukem vyhnou všem rostlinám, které kapradinovým hnojem pohnojíte.

Kapradinový hnůj proti slimákům

Na přípravu kapradinového hnoje budete potřebovat zhruba 1 kilogram listů kapradě samce a 10 litrů vody. Pracovat můžete i se sušenou kapradinou, v tomto případě vám postačí 150 gramů. Kapradiny dejte do dostatečně velkého kýble a zalijte vodou. Dobře promíchejte a přikryjte čistou látkou, aby se do hnoje nedostal hmyz. Kapradiny nechte louhovat zhruba 2 týdny a každý den hnůj promíchejte. Je možné do něj přidat ještě trochu kamenné mouky, která zmírní následný zápach hnoje.

Kapradí obsahuje látky, které slimáky odpuzují. Zdroj: Shutterstock

Hotový hnůj smíchejte v poměru 1:10 s čistou vodou a zalijte s ním ty rostliny, na kterých si slimáci rádi pochutnávají. Hnůj ovšem můžete i nalít do rozprašovače a rozstříkat jej i v širším okolí rostlin, aby byl efekt ještě zesílen. Rostliny hnojte ideálně každých 7 dní, aby byl výsledek trvalý.

Mulčování kapradím

Kapradiny ale nemusíme využívat jen k přípravě kapradinového hnoje. Jeho listy poslouží skvěle i při mulčování, tedy procesu, kdy se v dostatečně silné vrstvě (ideálně alespoň 15 centimetrů) listy rozloží kolem rostlin. Tím vytvoří jakousi hradbu před slimáky, ochráníte půdu před vysoušením a zároveň do ní dodáte živiny. A kapradinový mulč nejenže ochrání rostliny před zmíněnými slimáky, ale i před dalšími škůdci. Stačí dostatečné množství listů kapradí nasekat na menší kousky a rozsypat je kolem rostlin. Výsledek vás zaručeně překvapí.