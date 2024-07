Vosy jsou opravdu nepříjemnými bytostmi, které se v létě probouzejí. Pokud je máte na zahradě, otravují vás a nenechají vás ani v klidu najíst, udělejte toto. Takto se můžete jednoduše zbavit vos, podívejte.

Vosy jsou malé a nepříjemné existence, které dělají mnoha lidem z léta vskutku nepříjemný zážitek. Jsou totiž všude, a pokud se zabydlely i ve vaší zahradě, jsou naprosto k nezastavení. Létají všude kolem vás, když jíte, lezou vám jak do talíře, tak do sklenic.

Jsou to opravdu otravné bytosti. Pokud však chcete, aby vás vosy nadále neotravovaly, můžete použít některou z těchto tří metod. Jsou to osvědčené triky, které fungují jak doma, tak na zahradě. Podívejte se, jak se lehce zbavit vos bez použití jakékoliv chemie.

Video, jak se zbavit vos, najdete na Youtube kanále Receptář prima nápadů:

Zdroj: Youtube

Jak se zbavit vos na zahradě

Naštěstí existuje spousta způsobů, jak se vos zbavit. Prvním je zavěsit pasti na vosy. Tyto pasti si můžete snadno vyrobit i doma.

Stačí, když otevřete prázdnou pet lahev, nalijete do ní sladkou tekutinu, která vosy přitahuje, například ovocnou šťávu, a past následně zavěsíte všude, kde se dá. Vosy tak přiletí do pasti, uvíznou a utopí se. Možná je to nevzhledné, ale funguje to.

close info profimedia.cz zoom_in Domácí vosí past funguje následovně. Vezměte si nádobu nebo PET lahev, kterou můžete zavěsit a nalijte do ní sladkou tekutinu. Ta vosy přitáhne, vosy uvíznou v nádobě a utopí se.

Pokud máte na zahradě menší vosí hnízda a nechcete používat chemii, existuje další velice efektivní možnost. Stačí jednoduše smíchat vodu a mýdlo. Dvě polévkové lžíce mýdla, které používáte na nádobí, přidejte do rozprašovače s vodou.

Poté směs z dostatečné vzdálenosti nastříkejte na vosí hnízdo. Tato směs ucpe dýchací póry vos a zabije je téměř ihned.

Vosy pryč

Třetí možností, jak se zbavit vos, je jablečný ocet. Toto platí jak pro vosy venku, tak pro vosy, které se nastěhovaly do vašeho obydlí. Jak octomilky, tak vosy ocet milují. Pro vosy je však smrtelný.

Proto smíchejte dva šálky jablečného octa s šálkem vody a dvěma lžicemi cukru, jelikož vůně čehokoliv sladkého vosy instinktivně přiláká. Směs důkladně promíchejte, a poté ji umístěte na všechna místa, kde se vosy vyskytují. Ideálně umístěte domácí repelent proti vosám do otevřené nádoby, ze které vosy nebudou moci uniknout a utopí se.

Zdroje: www.mall.cz, www.levnepostriky.cz