Jak často byste měli sekat trávník v horku?

Každý rok nás a náš trávník překvapí jiné počasí. Teplé. Teplejší. Nejteplejší! A jak bude letos? Určitě se už brzy dočkáme stálejšího horkého počasí a trávník, stejně jako zbytek zahrady, bude potřebovat naši pozornost. Víte, co a jak?

Zdroj: ekolist.cz, abecedazahrady.dama.cz

Anglický trávník na českém dvorku

Elegantní koberec, krásně zelený, hustý, který se po pošlapání zase pěkně narovná, takový by měl být. Anglický trávník to je pojem! Bohužel nebo bohudík, britské podnebí je úplně jiné než to české. Především na srážky, vzdušnou vlhkost i dobře známý vliv na teploty Golfského proudu. Udržet trávník v dobré kondici na druhé straně La Mancheského průplavu je rozhodně jednodušší než u nás. Máme prostě málo vody a více slunce, i když nejsme jižní zemí. Voda obecně je v posledních letech často debatované téma. V české krajině ji nedokážeme dostatečně zadržet. Ten předpisová trávník je navíc trochu exot. Druhově omezený, pokud možno také prostý drobných živočichů. Když se na takový trávník podíváme trochu s odstupem, je to vlastně cosi téměř sterilního, co se snažíme implantovat na půdu kolem nás. Nejenže do této činnosti investujeme peníze, ale také opravdu hodně času. Ačkoli se to na první pohled nezdá, trávník je v podstatě luxus.

Průměrný český trávník si žádá pořádnou zálivku a pokud možno často Zdroj: Shutterstock

Zelený pažit je žíznivý

Průměrný český trávník si žádá pořádnou zálivku a pokud možno často. Na metr je to odhadem 25 až 40 litrů vody, ideálně třikrát za týden. Ale existuje způsob, jak ušetřit. Pořizovací cena může být poměrně vysoká a nejvhodnější je myslet na zavlažování už při zakládání trávníku, ale i později se to vyplatí. Rosící systém závlahy vašemu trávníku rozpráší kapičky vody automaticky a celková spotřeba vody na udržení trávníku se zredukuje na 10–15 litrů na metr čtvereční.

Zajímavé je, že trávník bychom neměli rozmazlovat pravidelnou zálivkou, ale lépe nepravidelnou, zato intenzivní. V podstatě chceme trávní vybudit k růstu tím, že ho zocelíme.

Pokud na konci léta chcete mít zeleno pod nohama a ne, jen žluté sluníčkem spálené drny, přemýšlejte v létě o každém sekání Zdroj: shutterstock/StockWithMe

Sekání a sušení

Ačkoli jste zvyklí sekat od začátku sezony každý nedeštivý víkend, v létě, byste měli zvážit situaci podle počasí. Zahradní trávníky vysoké asi 10 centimetrů na jaře nebo na podzim netrpí. Ale pokud na konci léta chcete mít zeleno pod nohama a ne, jen žluté sluníčkem spálené drny, přemýšlejte v létě o každém sekání. Zahradníci a milovníci trávníků určitě dobře vědí, kde je rozdíl mezi pěstěným trávníkem a loukou. Nejde jen o semena, která si vybíráme k výsevu našeho zeleného koberce. I konečný vzhled a tím pádem sekání se různí.

Louku bychom měli sekat dvakrát do roka. Představa je taková, že bude vysoká a druhově promíchaná s lučními květinami. Takový „trávník“ je už od pohledu jiný a odlišné je i jeho mikroklima. Tolik nevysychá a nežloutne. Inspirujte se loukou při letním sekání. Nesekejte na krátko, ale zvedněte nože o kousek výš. To bývá obvykle jednoduché a moderní sekačky nabízejí aretaci břitů v několika výškách. Není nutné sekat každý týden. Řiďte se počasím. Nesekejte během veder. Stejně tak jak horko zatěžuje naše těla, i trávník bude vyčerpaný. Příliš krátce sestřižen nedokáže hospodařit s vodou a sekáním za horkého počasí jej jednoduše vyřídíte. Jakmile požnete drn příliš nízko až do strniště, spustíte tím řetězovou reakci vysychání a žloutnutí celého širokého okolí. Proto zkracujte obezřetně, nakonec zbude vám i malinko více času na relaxaci a zábavu během letních dnů.