V horku mnoho lidí seká trávník špatně a úplně ho zničí: Neděláte stejnou chybu?

Krásný a zdravý trávník je chloubou každé zahrady. Poradíme vám, jak ho správně sekat a udržet v perfektní kvalitě i v horku parných letních dní.

Chcete, aby váš opečovávaný trávník vypadal skvěle i během tropického léta a nemuseli jste se obávat jeho vysušení? Stačí se vyvarovat některých chyb a omylů, které by váš zelený porost mohly snadno poničit. Udržte si krásný trávník po celé léto, poradíme vám, jak na to.

Trénujte trávník odpovídající zálivkou

Jakmile nastanou tropická vedra, držte se pravidla, že méně je někdy více. V našich podmínkách běžně potřebuje travnatá plocha na 1 m² zhruba 25 až 40 l vody, a to dvakrát týdně. Není tomu jinak, ani během horkého léta. A proto trávník zbytečně nerozmazlujte zvyšující a předimenzovanou zálivkou. Raději vsaďte na nepravidelné zalévání, které bude dostatečně intenzivní.

Zalévání trávníku je nutnost, ale má to svá pravidla. Zdroj: Max Topchii / Shutterstock

Trávu tak nastartujete ve výsledku k lepšímu růstu a zároveň bude mnohem odolnější. K udržení krásného trávníku postačí během léta zálivka jednou za 4 až 5 dní. Jestliže máte na zahradě těžké a nepropustné půdy, můžete interval prodloužit i na celý týden.

Vyhněte se stále opakujícímu povrchovému zalévání

Když už budete trávník zalévat, měla by se vláha dostat až ke kořenům, a to do hloubky minimálně 20 cm. Voda, která zůstává v hloubce, bude porost udržovat v dobré kondici. Kdežto voda, která ulpí pouze na povrchu, se bohužel velice rychle vypaří a trávník tak ve výsledku zůstane bez řádného zavlažení.

Nezalévejte během horkého dne

Naprosto zásadně se vyhněte zalévání během silného poledního žáru s vysokými teplotami, ale vsaďte na ideální čas, jimiž jsou podstatně chladnější ráno nebo pozdní večer. Voda tak bude mít čas vsáknout se do půdy dostatečně hluboko. Zároveň ušetříte trávník možného spálení, protože kapky vody dokonale přitahují sluneční paprsky.

Nesekejte trávník „na ježka“

V průběhu horkého léta sečte trávu o něco vyšší, než jste zvyklí během celého roku. Krátkým střihem byste trávník dokonale zlikvidovali, protože by nemohl správně hospodařit s vodou. Dočkali byste se akorát tak náhlého vysychání a žloutnutí. Odpovídající výška je minimálně 4 až 5 cm, travina si tak udrží mnohem více vláhy. Díky tomu bude správně probíhat fotosyntéza a váš trávník bude stále krásně zelený a hustý. Neznamená to však, že trávník nemáte sekat pravidelně. Naopak je důležité sekat častěji a udržovat tak jednotnou vyšší výšku.

Sečte ostrou sekačkou a jen za sucha

Pro kvalitu trávníku je také velice důležité, jak ostré nože máte v sekačce. Jestliže má tráva okrové a roztřepené okraje, svědčí to o tom, že byste měli čepele nabrousit. Další podmínkou úspěchu je sekat trávu vždy za suchého počasí, kdy je tráva suchá. Za mokra byste ji totiž poškodili. Jednotlivá vlhká stébla se k sobě lepí a není možné nikdy dosáhnout řádného řezu.

Jestliže se chcete vyvarovat situace, že váš trávník zničí plísně a travní plsti, vždy posečenou trávu nejlépe ihned shrabte. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Posekanou trávu raději odstraňte

Jestliže se chcete vyvarovat situace, že váš trávník zničí plísně a travní plsti, posečenou trávu nejlépe ihned shrabte. Raději ji dejte na kompost, anebo ji využijte jako výborný mulč pro trvalky a zeleninu.

