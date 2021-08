Jak šetřit vodu při zalévání: Nová efektivní metoda pracuje s časem zálivky

Kdo by nechtěl ušetřit při zalévání. Pár hezkých záhonů, několik květníků a zvednutý tlak po obdržení složenky. Máme pro vás pár tipů, jak alespoň trochu ušetřit.

Zahrada, květiny, stromy…všechno krásné něco stojí. Člověk si ani neuvědomí, kolik vody na zálivku spotřebuje. Otočí kohoutkem a kropí. Rostliny vzkvétají, naše peněženka trpí. A o ekologické stránce věci…to snad nemusím ani psát. To je všem jasné.

Kdy vůbec rostliny správně zalévat?

Ideální část dne na zálivku je ráno. Zhruba do devíti hodin. Rostliny mají čas vyschnout a sluneční paprsky již nespálí listy. Večerní zalívání má nevýhodu v tom, že voda zůstane u kořenů o dost delší dobu, nemá šanci vyschnout poklesem teplot a to může usnadnit nemocem i hnilobě lepší přístup.

Závlahový systém vám ušetří i čas Zdroj: Profimedia

Nejlepší zavlažování? Závlahový systém

Nejen, že vám toto zařízení šetří vodu, ale hromadu času, které zaléváním trávíte. Systém se dá nastavit i na „dovolenkový“ režim, vy si s klidným svědomím můžete odjet na dva týdny na Šumavu a vrátit se do stále rostoucí vegetace. Což se vám podaří pouze v případě, kdy požádáte souseda o „malou“ laskavost a soused vám příští rok řekne, že raději odjíždí také, aby se o vaši zahradu nemusel opět starat.

V dnešní době jsou závlahové systémy neskutečně vychytané. Mají dešťové čidlo, které vypne závlahu v době deště, aby se neplýtvalo.

Chytré postřikovače, které jsou zakopané do země, se vysunout jen v době zavlažování. Když nekropí, zajedou do země a vy můžete zahradu brázdit se sekačkou sem a tam naprosto bez problému.

Centrální ovládací jednotka je mozkem celé závlahy, lze si nastavit přesný čas kropení, dokonce jsou některé jednotky k dostání s WI-FI řešením. Přes mobilní aplikaci nebo přes počítač se o zahradu můžete postarat i na dálku.

Na dešťovou vodu můžete použít cokoliv Zdroj: ROMAN KALISHCHUK / Shutterstock

Zalívejte rovnou k srdci rostliny – ke kořenům

K nově vysazeným stromkům nezapomeňte dát drenážní trubku, kterou budete pouštět vodu přímo ke kořenům stromu. Samozřejmě se dá drenážní trubka usadit i k vzrostlému stromu, ale k tomu je zapotřebí vrták, abyste mohli udělat díru ke kořenům co nejblíže. Poté vložíte trubku a obsypete pískem.

Chytejte dešťovku

Jestli nemáte na okapu výklopku, šikovný soused vám ji jistě nainstaluje. Ta menší investice do samotné výklopky a láhev vína pro souseda, to rozhodně stojí za to. K výklopce potřebujete nádobu. Seženete různé velikosti, tvary i barvy. Nádobu si můžete i po domácku „vytunit“, aby lépe zapadla k vašemu obydlí.

Využijte mulče

K rostlinám dejte mulč, půda nebude tak snadno vysychat. Lze použít malou vrstvu čerstvě posekané trávy, slámy, listí stromu atd. Ale i u mulčování přemýšlejte! Zjistěte si, jaké rostliny snesou například mulčovací kůru nebo jiný rostlinný odpad.

Kůrový mulč ochrání před vysycháním stínomilné rostliny, jako jsou bohyšky Zdroj: AVN Photo Lab / Shutterstock.com

Předpřipravte půdu

Záhony připravte na léto již během jara. Řádně půdu zryjte a namíchejte s novou zeminou plnou cenných látek. Vznikne vám ideální záhon, ve kterém bude živo.

