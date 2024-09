Postarejte se o bohatou úrodu jahod v příští sezóně! Právě nastal čas, jak si ji můžete zajistit. Co vše byste měli pro další úspěšnou sklizeň udělat?

Patříte mezi nadšené pěstitele jahod? Pokud si chcete příští rok pochutnat na sladkých a šťavnatých jahodách přímo ze své zahrady, není nic jednoduššího než si založit nové jahodiště. Poradíme vám, jak přesně postupovat.

Stejné místo maximálně 5 let

Mějte vždy na paměti, že jahodníkům se na jednom záhonu daří cca po dobu 5 let. Potom je dobré lokalitu vyměnit. Přestože rostliny stále vypadají k světu, začnou postupem času na stejném místě mnohem méně plodit.

Půda začne být vyčerpaná a má stále méně živin. Bohužel také přibývají zárodky nebezpečných plísní a chorob. Ideálním řešením je tedy vytvoření nového záhonu, kde dostanou jahody vše potřebné k plnohodnotnému životu a budou opět plodit naplno.

Využijte vlastní sazenice

Pokud jste s plody dosavadních jahodníků spokojeni, vypěstujte si z nich nové sazenice. Vždy je to nejlepší řešení. Neutratíte ani korunu a zároveň budete mít jistotu, jaké chuti budete jahody v budoucnu sklízet.

Jakmile sesbíráte uzrálé jahody, začnou rostliny tvořit nové výhony s kořeny. Vždy odstřihněte ty nejkvalitnější, a to maximálně první dva v řadě, které zasadíte do nového záhonu.

Jaké místo vybrat pro nový záhon

Jahody milují slunce a teplo. Proto vždy zakládejte nový záhon v lokalitách, kde je dostatek slunečních paprsků po větší část dne. Pokud se chcete opravdu dočkat bohaté úrody, dopřejte jahodníkům slunce minimálně 6 hodin denně, když to půjde, 8 hodin je ideál.

Sazenice ocení dostatek živin

Mladé jahodníky ocení dobře vyživený záhon, a proto do zeminy ještě před výsadbou sazenic zapracujete do hloubky vyzrálý hnůj nebo kompost.

Pusťte se do sázení

Nové sazenice jahodníků vysazujte tak, aby kolem sebe měly dostatek prostoru k rozrůstání. Sázejte je cca ve 30 cm rozestupech. Dávejte pozor, abyste zbytečně sazenice nevsadili příliš hluboko do země.

Vždy jim musí zůstat nad povrchem středové srdíčko. Pokud by bylo pod úrovní půdy, sazenice by nemusela vzejít. Nakonec jahodníky opatřete vrstvou mulče. Lze využít štěpku, posekanou trávu, ale i slámu.

Omezíte tak nejen růst nežádoucího plevele, ale mulč bude také udržovat v záhonu mnohem déle potřebnou vláhu a uzrálé jahody budou dozrávat v měkkém a suchém podloží. Šikovně tak předejdete zahnívání plodů a částečně omezíte i výskyt případných škůdců.

Kdy nové jahodníky vysadit

Je jen na vás, kdy se do této činnosti pustíte. Začít můžete již právě teď, ale pokud zápolíte s časem, máte čas to zvládnout až do konce října.

