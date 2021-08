Jak doma skladovat brokolici, aby nežloutla a nevadla

Ne každý miluje brokolici, ale ten, kdo je jejím příznivcem, dobře dělá, patří totiž mezi nejzdravější zeleninu. Je to příbuzná květáku, ale na rozdíl od něj má výraznější chuť a zelenou barvu. Obsahuje velké množství vitamínu C a v kuchyni se z ní dají vykouzlit zázraky. Na co si dát při nákupu brokolice pozor a jak ji skladovat?

Pokud jste ještě neochutnali brokolici nebo se jí z nějakého důvodu bojíte, pak vězte, že nemusíte. Patří mezi velmi chutné druhy zeleniny, která když se správně zpracuje, patří mezi delikatesy. Navíc obsahuje velké množství vitamínu C, A, kalcia a železa. Pokud ji tedy konzumujete pravidelně, děláte pro zdraví strašně moc.

Na brokolici rozhodně nešetřete, jak jsme již avizovali, její konzumací děláte pro své tělo divy. Obsahuje vlákninu, která pomáhá zlepšit trávení, povzbuzuje látkovou výměnu a působí i jako prevence proti rakovině tlustého střeva.

Pozor si dávejte už při nákupu

Pozor si dávejte už při nákupu. Pokud nemáte zahrádku, kde byste si mohli vypěstovat brokolici vlastní, raději sáhněte po té farmářské než té ze supermarketu. Vybírejte pěkné tmavé kousky, které mají sytě zelenou barvu a pevná a uzavřená poupata. Vyhněte se povadlým kusům s nažloutlými listy. Ani nažloutlá poupata nejsou žádoucí a radíme zkontrolovat také stonky, zda nejsou gumové.

Vybírejte pěkné tmavé kousky, které mají sytě zelenou barvu Zdroj: Profimedia.cz

Brokolici ideálně zužitkujte hned, dokud je čerstvá. Pokud to však nezvládnete a nechcete s ní nic dělat, musíte ji zpracovat do týdne, pak začne být nepoživatelná. Brokolice navíc nesnese vlhkost, proto ji oplachujte až tehdy, než ji jdete tepelně zpracovat. Když brokolici chcete uchovat na delší dobu, musíte ji uložit do vzduchotěsného sáčku a dát do lednice. Pamatujte však, že i tak rychle ztrácí vitamíny a živiny.

Ideálně jezte brokolici za syrova

Pokud chcete z brokolice získat ty nejcennější vitamíny, jezte ji syrovou. To ale dělá jen málokdo. Tak ji alespoň připravte co nejšetrnějším způsobem. Tím je vaření na páře. Zachová si tak velký podíl tělu prospěšných látek. Dochutit ji můžete kmínem a fenyklem, který navíc pomáhá proti nadýmání, které může brokolice často způsobovat.

Brokolici připravte co nejšetrnějším způsobem. Zdroj: Profimedia.cz

U brokolice nemusíte zužitkovat je růžičky, ale také dužinu ze stonku. Stačí ji také povařit v páře společně s další zeleninou, ideálně třeba s mrkví a brambory. Pak vše rozmixujte, přidejte smetanu, dochuťte a skvělá polévka je na světě.

