Chytré triky, jak skladovat červenou řepu, aby vydržela čerstvá až do jara

Máte rádi červenou řepu, anebo vás vzpomínky na rudé kostky ve sladkokyselém nálevu spíš děsí? Červenou řepu můžete upravit a použít mnoha způsoby, které jsou na míle vzádlené od řepy ze školních jídelen. Abyste ji mohli spotřebovávat celý rok, naučte se ji napřed správně skladovat. Jak na skladování řepy, aby vydržela co nejdéle?

Červená řepa nesmí chybět

Červená řepa je báječná zelenina, která se opět vrací do českého jídelníčku, a to v novém kabátě, nejen jako naložená ve sladkokyselém nálevu. Řepa je nejen zdravá, ale lze ji také připravit mnoha způsoby. Začít můžete obyčejnou šťávou, použijte ji do salátu, dipů nebo ji pečte. Dělají se z ní však také polévky či omáčky. Jednoduše má řadu využití v kuchyni, ale pokud se vám urodilo, a i když vám velmi chutná, určitě to neznamená, že teď budete mít obden nějaké chutné sytě růžové až purpurové jídlo, což je pro zpracování řepy typické.

Není nádherná? Naučte se řepu skladovat, vydrží vám měsíce i celý rok. Zdroj: Shutterstock.com / Ulada

Jak připravit řepu na skladování

Aby se dala řepa dobře a dlouho skladovat skliďte ji ještě před mrazíky. Nať se neodstraňuje nůžkami nebo nožem, ale vykroucením. Buďte však opatrní, abyste nepoškodili podzemní část.

Pokud rádi experimentujete, nevyhazujte ani ukroucené listy. I když je většina lidí hází na kompost, lehce nasládlé listy je možné konzumovat jen omyté čerstvé, pokapané octem či olivovým olejem, ale také je můžete zpracovat. Listy řepy lze použít na špenát, saláty i polévky nebo také jako velice chutné pesto. Na to nezapomínejte ani u dalších druhů zelenin, často je zelená část opomíjena, a to je trochu škoda.

Dobře uskladněnou řepu můžete používat celý rok. Zdroj: Nina Firsova / Shutterstock.com

Skladování červené řepy

Abyste mohli řepu kvalitně uskladnit, vyberte spíš větší, nepoškozené a suché kusy. Pro dlouhé uskladnění v nejlepších možných podmínkách budete potřebovat tmavý sklep s velmi nízkou, ale ne mrazivou teplotou. Nejlepší teplota je těsně nad bodem mrazu, tj +0,5 °C a ocení i vysokou vlhkost vzduchu, t.j. až mezi 80 a 95 procenty.

Bulvy potřebují prostor, nevyhovuje jim, když se dotýkají. Nejlepší je usadit je do nádoby s pískem. Řepu je nutné občas zkontrolovat, a přesto že je množné, aby vydržela i déle, obvykle se ji daří uchovat tři až čtyři měsíce. Problematický je totiž konec zimy, kdy začnou teploty stoupat.