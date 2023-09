Jak skladovat česnek, aby vydržel dlouhé měsíce? Rady zkušené pěstitelky

Mít vlastní česnek je jako mít malý poklad. Česnek je svatý grál zdraví a vyplatí se mít jeho zásoby na většinu roku. Jak jej co nejlépe skladovat, aby vydržel dlouhé měsíce? Poradíme vám.

V obchodech je sice česnek k dostání po celý rok, ale ruku na srdce, český česnek se s tím zahraničním srovnat nedá. Česnek ze zahrádky, nebo přímo od lokálního pěstitele, je takové malé bohatství, které využijete nejen v kuchyni při přípravě pokrmů, ale i v případě, že vás skolí podzimní neduhy. Jak takový česnek skladovat? Tady jsou rady zkušené pěstitelky.



Možností, jak česnek skladovat, je více a každý využívá tu svou osvědčenou. Jak skladuje česnek zkušená pěstitelka, se můžete podívat ve videu na YouTube, na kanále Česká potravina CZ:

Základem je chlad a tma. Pokud zajistíte tyto dvě podmínky, nemusíte se bát, že vám česnek začne za pár týdnů plesnivět a skončí v koši.

Náchylný poklad

Přestože je česnek léčivým králem mezi zeleninovými kolegy, jedná se o zeleninu poměrně choulostivou na podmínky, ve kterých jej skladujete. Často podlehne hnilobě nebo napadení plísní a to je škoda. Přitom není zcela těžké mu poskytnout vhodné podmínky pro přezimování. Pokud hledáte vhodné místo pro uskladnění česneku, zaměřte se na to, které je dobře odvětrávané a chladnější. Na takovém místě je ideální jej svázat do copů a zavěsit ke stropu.

Česnek musí dobře proschnout, jinak je náchylný k hnilobě. Zdroj: Iudina Ekaterina/Shutterstock.com

Ošatka mu sluší

Nemáte-li možnost jej nikam zavěsit, připravte si papírový sáček nebo proutěnou ošatku a česnek do nich naskládejte. Místo volte stejně, pamatujte – chladno, tma a větrání. Mezi nejvhodnější místnosti patří spíže, zimní zahrady, ale i garáže. Někteří dokonce využívají panelákový balkon.

Do mrazáku

Pokud ale takové místo nemáte, nezoufejte. Tedy máte-li dostatek místa v mrazáku. Klidně si česnek vypěstujte, nebo kupte a uchovejte je jednoduchým způsobem. Zamrazte jej! Nejlepší je mu vyhradit samostatný šuplík, přece jen je česnekové aroma velmi pronikavé, takže skladovat jej s ovocnými zásobami by příliš parády nepřineslo.

Česnek oloupejte na jednotlivé stroužky a rozdělte do několika sáčků. Ty pak zamrazte. Ulomit si pak můžete stroužky česneku pokaždé, když je budete potřebovat. S mraženým česnekem nakládejte při vaření stejně jako s čerstvým. Jen jen nechte pár minut povolit.

Sušit česnek můžete třeba na půdě, dá se ale i ve sklepě. Zdroj: Leo Zank/Shutterstock.com

Na ledničku zapomeňte

Jestli vás napadlo skladovat česnek v ledničce, tak vás musíme zklamat. Není to dobrý nápad. Je tam sice tma a chladno, nicméně je tam vlhko a česnek v ledničce kvůli vysoké vlhkosti začne poměrně rychle klíčit, což vede ke znehodnocení česnekových paliček. Za vyzkoušení spíš stojí naložení česneku do octa nebo výroba česnekového oleje.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.jahodarnabrozany.cz