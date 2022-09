Jak skladovat cibuli: Chytré zapomenuté vychytávky našich babiček

Cibuli naleznete v každé kuchyni, bez ní to jaksi moc nejde. Máte k dispozici její větší množství? Výborně! Jak ji správně skladovat? Poradíme a přidáme i pár tipů!

V kuchyni se bez cibule neobejde téměř nikdo, neboť tvoří základ mnoha a mnoha pokrmů. V srpnu přichází čas její sklizně, takže je možnost jí zakoupit větší množství k uskladnění. Ještě lepší samozřejmě je, když si sklidíte cibuli ze své vlastní zahrádky, to má pro vás pak ještě větší cenu, než ta kupovaná.

Cibule je velmi bohatá nejen na vitaminy, ale zároveň je plná důležitých látek. Zdroj: profimedia.cz

Jaký druh cibule je nejlepší

U nás jednoznačně vítězí ta žlutá. Je nejsnáze dostupná a levná. Chuťově je dost výrazná, štiplavá. Češi se ale postupně učí zacházet i s červenou cibulí, která je jemnější a sladší nebo s bílou cibulí, která se využívá zejména ve studené kuchyni, neboť je jemňoučká.

Cibule obsahuje mnoho pro tělo prospěšných látek, například vitaminy skupiny B, vitamin C, selen či draslík. Jemnější odrůdy cibule obsahují více sacharidů.

Kdy cibuli sklízet

Odpověď je jasná – až bude zralá. Správná sklizeň je první krok k úspěchu, takže si dejte záležet. Musíte vybrat úplně ten nejideálnější čas, což znamená – ne pozdě, ne brzo. Čas sklizně záleží na způsobu pěstování i poloze vašeho pozemku. Zralou cibuli poznáte podle zaschlé natě, která se začne ohýbat a povalovat po zemi. Na „lov“ se vydejte za teplého a slunečného počasí.

Ozimá cibule se sklízí jako první, což znamená někdy už od jara, pak přichází na řadu cibule pěstovaná ze sazečky, ta se sklízí v červenci, ale je vhodnější pouze k přímé spotřebě. Jako poslední ze záhonu budete sklízet cibuli z přímého jarního výsevu a to v rozpětí od července do konce září.

Víte, kdy sklízet cibuli? Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock

Jak cibuli skladovat

Uskladnění cibule není nijak složité, jen k tomu potřebujete suché místo, což je občas v domech trochu problém. Nať cibule nikdy neodlamujte za pomoci síly, nechte ji oschnout třeba vyskládanou do jedné vrstvy v přepravce, nebo pokud bude sucho, klidně ji nechte osychat vytrženou na záhonu několik dnů.

Nejideálnější je cibule svázat, podobně jako se svazuje česnek. Cop se poté zavěsí na suché, ale vzdušné místo, kde vydrží několik měsíců. Jak na svazování cibule, se můžete podívat na tomto videu:

TIPY na skladování

Klíčení je samozřejmě nežádoucí a můžete mu trochu předcházet tím, že cibuli nebudete skladovat poblíž brambor, česneku, jablek apod. Všechny tyto plodiny produkují ethen, který urychluje zrání.

Jestliže máte vlhčí sklep a je to váš jediný prostor, dá se to vyřešit zabalením každé cibule do papíru či několika cibulí do papírového sáčku – i tak byste ale neměli dát více jak dvě vrstvy na sebe. Papír lze nahradit i síťovinou, ve které se dá cibule zavěsit.

