Jablka vydrží čerstvá a šťavnatá až do jara. Skvělý je trik s miskou a vodou

Čas sklizně jablek a hrušek se nezadržitelně blíží. Jak lahodné ovoce nejlépe skladovat, aby vydrželo nejlépe až do jara? Poradíme vám hned několik triků, které stojí za vyzkoušení. Třeba ten s miskou funguje skvěle.

Jablka patří mezi ovoce, které se velmi dobře hodí pro uskladnění. Stačí jen dodržet správný postup a můžete si na šťavnatých plodech pochutnávat až do jara. A je jedno, zda máte ovoce ze své zahrádky, nebo jste si koupili zásobu od farmáře.

První, co vás napadne, když se hovoří o zásobách na zimu, je jistě zavařování. I jablíčka se dají samozřejmě zavařit a připravit si tak dokonalou porci vitaminů. Podívejte se na video z YouTube na kanálu Recepty CVR - Centrum Vzdelávania Rodiny, jak si snadno a rychle připravit ovoce do sklenic:

Milují vlhko a chlad

Kromě nejrůznějších zavařenin se ale jablka, stejně jako hrušky, hodí k uskladnění, tudíž si je můžete vychutnat i čerstvé. S pár triky budete mít šťavnaté ovoce k dispozici až do jara. Jablka patří k ovoci, které vyžaduje chlad a vlhko. Jakmile jim takové podmínky poskytnete, máte vyhráno. Pokud plody sklízíte sami, dejte pozor, jak s nimi zacházíte. Měly by být v perfektním stavu a nepotlučené. Takové raději odložte a připravte z nich koláč. Jablka nijak neomývejte ani nečistěte, pouze pokud je plánujete zpracovat v nejbližších hodinách. Narušili byste tak odolnost ovoce a začalo by se kazit mnohem rychleji.

V ideálním případě byste neměli jablka vrstvit na sebe, ale vykládat je opatrně vedle sebe, aby se nepotloukla. Zdroj: Shutterstock

Do bedýnek

Najděte jablíčkům vlhké a chladné místo, sklep je pro ně naprosto ideální. Ovoce miluje dostatečnou vlhkost. Pokud s ní ve sklepě nebo místnosti, ve které budete jablka skladovat, bojujete, můžete pod bedýnky dát misku s vodou, která se bude odpařovat. Dobrou pomůckou je i mech, který stačí občas pořádně namočit a i on zajistí jablkům přísun vlhkosti. Nezapomeňte si připravit dostatek bedýnek, jablka by neměla být naskládána ve více vrstvách jedno přes druhé. Naopak v ideálním případě byste je měli do přepravky umístit stopkou dolů a neměla by se vzájemně dotýkat.

Mezi jablíčky by měl proudit vzduch a měla by být v místě s dostatečnou vlhkostí. Zdroj: Shutterstock.com / Brilliance stock

Trik babiček

Babičky dříve využívaly trik se studnou. Spouštěly ovocnou úrodu dolů do studny, kde bylo dostatek vlhko a hlavně chladno. Pokud máte jablek jen pár a přemýšlíte, jak jim prodloužit čerstvost, dejte je do lednice. K nim postavte misku s vodou a uvidíte, že vám v perfektním stavu vydrží o mnoho déle. Vyvarujte se kontaktu s aromatickými potravinami. Jablka mají tendenci do sebe natáhnout veškeré pachy a vůně z okolí, proto je skladujte dál od česneku, cibule, nebo brambor.

Zdroje: www.obalove-materialy.cz, kuchynelidlu.cz