Jak prodloužit v ledničce jahodám životnost na maximum: Znáte trik s octem?

Poměrně krátká jahodová sezóna s sebou přináší komplikace, hlavně to, že čerstvě natrhané plody je nutné co nejrychleji zpracovat. Ne vždy máme k dispozici tolik času, kolik bychom si přáli. Jak tedy skladovat jahody, abychom je udrželi co nejdéle čerstvé?

Jahody jsou velice citlivé plody, především na neopatrnou manipulaci, která může způsobit otlaky. Společně s vlhkem pak jahody rychle hnijí a jsou nepoživatelné. Pokud zpracováváte jahody každý rok, jistě víte, že ani v lednici moc dlouho nevydrží. Proto sbírejte pouze ty plody, které nemají žádné známky poškození.

Pozor na korunku jahod

Poměrně malinká zelená korunka, nebo chcete-li stopka, má u jahody obrovský význam. Chrání totiž plod od momentu, kdy ji utrhnete z keříku v záhoně až po dobu zpracování. Jen díky ní se dovnitř plodu nedostanou nezvané bakterie či voda, která dokáže zničit zakrátko celý plod. Pro jahody tedy platí pravidlo, že stopka se odstraňuje až těsně před zpracováním.

Skladujte jahody se stopkou a pravidelně kontrolujte. Zdroj: Profimedia

Kupujte jahody od ověřeného farmáře

Jakmile vložíte jahody do lednice třeba v misce nebo plastové krabičce, musíte je pravidelně kontrolovat. Není nic horšího, než otlačená a nahnilá jahoda na dně nádoby. Stačí den a můžete polovinu jahod vyhodit. To stejné platí, pokud nakupujete jahody někde na trhu. Vybírejte si vždy ověřeného farmáře, kterému se zboží na pultě tzv. točí. Často se u pochybných přeprodejců jahod stává, že neprodanou úrodu, která ležela celý den venku na pultě, nabízejí i další dny. V jakém stavu takové jahody jsou, si jistě umíte představit. Poničené jahody zůstanou na dně košíčku a na vrchu jsou ty pěkné a nepoškozené.

Pomůže roztok octa s vodou. Zdroj: Profimedia

Jednoduchý trik s octem

Naše babičky znají od svých babiček jednoduchý trik, kterým se dá čerstvost jahod snadno prodloužit. Pomocníkem je obyčejný ocet. Pokud budete jahody omývat roztokem z octa a vody, budou jahody déle fit. Roztok se ředí v poměru 1:100, například na 250 ml octa budete potřebovat 2500 ml vody. Nejprve jahody se stopkami opláchněte pod tekoucí vodou, pak je do octového roztoku na několik minut ponořte a pak je opět opláchněte. Na papírové utěrce je nechte oschnout a nechte je v lednici ležet vedle sebe, nevrstvěte je na sebe. I tak je však pravidelně kontrolujte a zpracujte jahody co nejdříve.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.masterclass.com