Začínáte se těšit na vlastnoručně vypěstovanou domácí mrkev? Tak to byste měli vědět, jak ji správně skladovat, aby vám vydržela co nejdéle v čerstvém stavu.

Chcete si uchovat chuť čerstvé mrkve ze zahrádky co nejdelší dobu? Dejte na rady zkušených babiček, které věděly, jak přesně na to! Fígl je ve správném skladování, kdy si mrkev uchová co nejdéle své přirozené vlastnosti a obsažené látky.

Není radno uspěchat sklizeň

Pokud chcete mít mrkev v nejlepší kvalitě, je nutné ji nechat zcela vyvinout a zbytečně sklizeň neuspěchat. Některé odrůdy se dají sklízet již během srpna, ale u většiny druhů lze konečnou sklizeň provést i později. Nejlepším obdobím je říjen, klidně i listopad, když nehrozí nízké teploty a dlouhodobé deště.

Pokud chcete mít mrkev v nejlepší kvalitě, je nutné ji nechat zcela vyvinout a zbytečně sklizeň neuspěchat.

Vhodný den

Mrkev vždy sklízejte v den, kdy nehrozí déšť a půda je jen mírně vlhká. Usnadníte si tak práci se sušením a budete mít jistotu, že mrkev nebude v budoucnu hnít.

Nať vždy odstraňte

Pokud chcete, aby vám mrkev vydržela co nejdéle, odstraňte před uskladněním její nať, a to i s vrcholky mrkve. Zabráníte tak jejímu opětovnému růstu v období jara.

Tajemství našich babiček? Piliny!

Pokud využijete tradiční způsob skladování používaný již mnoha předešlými generacemi, zůstane mrkev dlouhodobě křupavá a plné chuti. Stačí uložit mrkev do pilin. Připravte si skladovací nádoby a vysypte je cca 10 cm vysokou vrstvou pilin. Pak na ně vyskládejte vrstvu mrkví, které by se neměly vzájemně dotýkat. Posléze jednotlivé vrstvy pilin a mrkve opakujte, dokud nebude nádoba plná. Navrchu by měla být mrkev zakrytá pilinami.

Uložte mrkev do pilin.

Kam mrkev uložit

Takto uskladněnou mrkev umístěte do chladného a tmavého prostoru. Ideální teplota pro skladování je okolo 4 °C, ale nikdy by nemělo dojít k bodu mrazu. Zhruba dvakrát měsíčně kontrolujte vlhkost pilin. Pokud jsou příliš suché, navlhčete je trochou vody.

Tipy

Místo pilin lze použít ke skladování mrkve stejným způsobem i rašelinu nebo jemný písek. Pro snazší manipulaci použijte raději menší nádoby, například zeleninové přepravky. Uskladněnou mrkev pravidelně kontrolujte a případně odstraňte nezdravé kusy.

